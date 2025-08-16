2 Taxiförare till Faiz Vägtransporter AB i Tungelsta
2025-08-16
Vi är en familjeägd transportfirma och söker nu två taxiförare sökes i Tungelsta med tidigare yrkeserfarenhet eller likvärdig arbetslivserfarenhet som ex. taxichaufför eller eller inom annan yrkestrafik.
Som taxiförare kommer du köra kunder runt om Stockholm. Ordinarie arbetstider är måndag till fredag kl 7.00-16.00 men det kan ibland förekomma arbetstider på kvällar eller helger.
Erfarenhet är meriterande.
Du måste ha B-körkort
Om anställningen
Du blir anställd av Faiz Vägtransporter AB
Placeringsort: Tungelsta
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Heltid
Arbetstider: Dagtid på vardagar, men kvällstid samt helger kan förekomma.
Lönetyp: Månadslön + OB tillägg och övertidsersättning Publiceringsdatum2025-08-16Så ansöker du
Din ansökan skickar du via e-post till faiz.kranbilar@gmail.com
och ska innehålla CV samt personligt brev.
Sista ansökningsdag är 26 augusti 2025
Om du har frågor om rollerna kan du skicka dina frågor via e-post till faiz.kranbilar@gmail.com
Öppen för alla
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Faiz Vägtransporter AB
(org.nr 559395-0453)
Kolonilottsvägen 47 (visa karta
)
137 58 TUNGELSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jon Alimander faiz.kranbilar@gmail.com 0735425448 Jobbnummer
