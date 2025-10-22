2 stycken System specialister till Visma Personec P
Haninge Kommun / Datajobb / Haninge Visa alla datajobb i Haninge
2025-10-22
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker 2 stycken erfarna systemspecialister som vill bidra till att förvalta och vidareutveckla vårt personalsystem Visma Personec P.
Som systemspecialist blir du en nyckelperson i utvecklingen av systemstödet för HR- och löneprocesser. Rollen är placerad på Löneenheten inom HR-avdelningen och du rapporterar till lönechefen.
Du arbetar strukturerat enligt kommunens förvaltningsmodell och samarbetar tätt med kollegor inom HR, IT och externa leverantörer. Din insats bidrar till ett stabilt, användarvänligt och verksamhetsanpassat system, samt till ett datadrivet och effektivt HR-arbete.
Ditt uppdrag
- Förvalta och konfigurera Visma Personec P
- Hantera organisationsträd, Neptun, tabelluppsättningar, integrationer, script och utdata/rapporter
- Utföra felsökning, testning och kvalitetssäkring
- Föra löpande dialog med systemleverantör och verksamhetsrepresentanter
- Arbeta enligt etablerad förvaltningsmodell
- Medverka i utvecklings- och digitaliseringsprojekt inom HR och lön
Rollen kräver även förmåga att förstå och hantera systemintegrationer, säkerställa datakvalitet och stödja användare i deras arbete. Kombinationen av teknisk kompetens, verksamhetsförståelse och kommunikativ förmåga blir avgörande för att kunna bidra till ett datadrivet, effektivt och hållbart HR-arbete.
Vi söker dig som
Du är analytisk, lösningsorienterad och har ett stort intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling. Du trivs med att arbeta både självständigt och i samverkan, och har förmågan att skapa förtroende och förståelse hos olika målgrupper.
Vi vill att du har:
- Minst tre års erfarenhet av systemförvaltning eller annat arbete som kan likställas, gärna inom offentlig sektor
- God kunskap om Visma Personec P eller liknande HR-/lönesystem
- Förståelse för systemflöden, integrationer och konfigurationslogik
- Erfarenhet av att arbeta enligt etablerade förvaltningsmodeller
- Vana vid leverantörskontakter och teknisk samverkan
Vi erbjuder dig
- En viktig roll i en samhällsbärande verksamhet
- Ett engagerat team med god samverkan och hög kompetens
- Möjlighet att påverka och bidra till effektivare arbetssätt
- En arbetsplats där utveckling, kvalitet och långsiktighet står i fokus
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/617". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, HR-avdelningen, Löneenheten Kontakt
Anette Björkqvist +4686068401 Jobbnummer
9569100