2 Städare med erfarenhet sökes till Radiant Städ HB Malmö
Radiant Städ HB / Städarjobb / Malmö
2026-02-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Radiant Städ Handelsbolag är en nystartad städfirma med stort fokus på kvalitet, kundnöjdhet och personlig service. Vi utför allt från hemstädning till företagsuppdrag och söker nu två pålitliga och erfarna medarbetare till vårt team.Dina arbetsuppgifter
Hemstädning hos privatpersoner
Flyttstädning
Fönsterputs
Kontorsstädning
Trappstädning
Kommunikation med kunder samt arbete ute på platsKvalifikationer
Erfarenhet inom städning (helst inom flera av ovanstående områden)
B-körkort (ett krav)
God svenska i tal
Punktlig, noggrann och ansvarstagande
God fysisk hälsa (arbetet kan vara fysiskt krävande)
Anställningsform:
Timanställning vid behov (intermittent anställning)
Arbetstider varierar beroende på uppdrag
Lön: 130 kr/timme + 12 % semesterersättning (totalt 145,60 kr/timme)
Ingen OB-tillägg - istället semesterersättning
Skicka din ansökan till: info@radiantstad.com
Intervjuer sker löpande - vi anställer så snart vi hittar rätt personer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Vi ta emot ansökningarna via e-post
E-post: info@radiantstad.com Arbetsgivare Radiant Städ HB Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753151