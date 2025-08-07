2 st vikarierande Butikssäljare 20 tim/v - Stora Coop Torsby
Coop Värmland Ekonomisk fören / Butikssäljarjobb / Torsby Visa alla butikssäljarjobb i Torsby
2025-08-07
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Värmland Ekonomisk fören i Torsby
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett engagerat team där kreativitet, tempo och gemenskap står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Stora Coop Tosrby söker nu två butikssäljare på 20 timmar/vecka till vår fina butik. Bägge tjänsterna är vikariat. Tjänsterna innebär alla förekommande arbetsuppgifter i butik, såsom varuplock, kassaarbete, beställningsansvar mm. Vi letar efter dig som älskar att ha många bollar i luften, är lösningsorienterad och trivs med att arbeta i ett team där vi tillsammans skapar en inspirerande butiksmiljö för våra kunder.
Vem är du?
- Du är kreativ, initiativrik och gillar att ta ansvar.
- Du har en naturlig känsla för service och bemöter både kunder och kollegor med värme och respekt.
- Du trivs i ett högt tempo och är flexibel när arbetsdagen bjuder på variation.
- Du delar Coop Värmlands värderingar om hållbarhet, lokal förankring och att sätta kunden i fokus.
Dina arbetsuppgifter:
- Vara en aktiv del av det dagliga arbetet i butik - allt från varuplock till kassaarbete.
- Bidra med idéer och engagemang för att utveckla butikens uttryck och kundupplevelse.
- Samarbeta med kollegor för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö.
Om Stora Coop Torsby
Stora Coop Torsby är en modern butik med stark lokal förankring som växer. Här möts du av ett glatt gäng som brinner för att ge våra kunder det lilla extra - varje dag.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Coop Värmland - där vi tillsammans gör skillnad! Sista ansökningsdag 24 augusti. Tjänsterna innebär varierande arbetstider dvs dag, kväll och helgarbete.
Urval sker löpande och kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kontakta butikschef Marie Jager 010-4109701
Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i arbetslivet eller har du nya planer på gång? Kanske finns ditt framtida yrke inom Coop Värmland?
För oss är service ett nyckelord, oavsett vilken roll man har i organisationen, och vi har alltid kundens behov i fokus. Vi har gott om kompetent personal och vi värdesätter engagemang och ambition.
Vill du arbeta tillsammans med vår serviceinriktade personal? Har du vinnarinstinkt och ett brinnande intresse för att göra ett bra arbete? Är du dessutom ansvarsmedveten och flexibel kan ett jobb hos Coop Värmland passa dig.
Se våra andra lediga tjänster inom Coop Värmland här! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Värmland Ekonomisk fören
, https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/coop-varmland/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coop Värmland Jobbnummer
9448844