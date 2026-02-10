2 st. receptionister sökes för ett uppdrag i Uppsala
2026-02-10
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med arbetslivserfarenhet som receptionist! Har du även kunskap om Telias system ACE Agent och Telia Tochpoint? Då har vi det perfekta uppdraget för dig.
Om uppdraget Vår kund i Uppsala är en myndighet som arbetar för att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och miljön. Deras kärnverksamhet fokuserar på att förebygga, övervaka och bekämpa smittsamma djursjukdomar, inklusive sådana som kan smitta mellan djur och människor (zoonoser). De är i nu i behov av 2 receptionister under perioden 2026-03-01 till och med 2026-08-30 . Den ena tjänsten är på heltid 100% , den andra är på deltid 75%. Arbetstid: 07:50 till och med 16:30. Under perioden maj till och med augusti är arbetstiden 07:50 till och med 15:50.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som receptionist kommer du att arbeta med att svara i växel och koppla vidare till rätt instans, skriva ut besökskort, ta emot besökare, hålla ordning i vår entré och hantera enklare administrativa arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
Fullständig gymnasieutbildning
Tidigare arbetslivserfarenhet i reception/växeltelefonist
Kunna Telias system ACE Agent och Telia Tochpoint
Tidigare erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem
Goda kunskaper i MS Office
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 20 februari
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
