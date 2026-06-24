2 st lokalvårdare till Gemensam service Lokalvårdsavdelning
Kristianstads kommun / Städarjobb / Kristianstad Visa alla städarjobb i Kristianstad
2026-06-24
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Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Nu söker vi dig som vill arbeta i en utvecklingsinriktad organisation med hög städkvalitet och service i lokalvårdsenhet 2 och 3. Är du vår nya kollega?
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
I arbetet som lokalvårdare ansvarar du självständigt för daglig städning, storstädning och specialstädning enligt städinstruktion. Arbetet genomför du under dagtid med start kl 06:00 och innebär varierad lokalvård på skolor, fritidshem och förskolor i klassrum, korridorer, kontorsrum, toaletter, gymnastiksalar etc. Även städning i andra typer av lokaler på Kristianstads kommun ingår i vissa tjänster.
Arbetet är bitvis fysiskt tungt och vi använder städmaskiner i de miljöer som så tillåter. För att registrera utförd städning används Ipad med det digitala verksamhetssystemet Clean Pilot.
Som lokalvårdare arbetar du i ett team där ni samarbetar och träffas regelbundet. Du har också nära kontakt med enhetens städsamordnare gällande lokalvård, inköp mm samt daglig kontakt med kunder och personal som vistas i de lokaler som du städar.
Vid behov kan arbete på andra städobjekt än ordinarie placering förekomma.
Geografiskt är enhet 3 belägen med Näsby som bas men även delar av centrala Kristianstad samt Arkelstorp, Österslöv och Fjälkestad. Enhet 2 är placerad i centrala Kristianstad.
Vem söker vi?
Vi vill att du har godkänd gymnasieexamen och har du dessutom lokalvårdsutbildning exempelvis SRY, PRYL eller liknade är det meriterande. Har du tidigare erfarenhet av arbete som lokalvårdare är det en fördel liksom att du har kunskap om städutrustning och rengöringsmedel som används i lokalvården. Erfarenhet av arbete med städmaskiner och/eller städrobotar är också ett plus.
Eftersom kommunikation är en viktig del i arbetet, då du under arbetsdagen kommer i kontakt med många människor, krävs att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Vi arbetar i det digitala verksamhetsstödet Clean Pilot, som används för daglig registrering av städuppgifter och för vårt långsiktiga förbättringsarbete. Därför behöver du ha grundläggande datorkunskaper för att kunna använda appar och funktioner i mobiltelefon och iPad. I vår digitaliseringsresa är även målet att arbeta med fler städrobotar i syfte att förbättra såväl arbetsmiljö som kvalitet, varför mod och intresse för att prova nya tekniska hjälpmedel är önskvärt.
Dina egenskaper är viktiga för oss då arbetet är till stor del självständigt, vilket kräver att du kan ta ansvar för de städobjekt du tilldelats men även att du kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du behöver också vara flexibel då vi vid behov hjälper varandra att lösa arbetsuppgifterna. Vi vill att du har orienteringsförmåga och kan läsa och förstå städinstruktioner och ritningar för att kunna hitta och organisera arbete inom lokaler samt mellan olika städobjekt.
Då arbetet stundtals är fysiskt krävande är det viktigt att du har en god fysik och är rörlig i kroppen.
För tjänsten i enhet 3 krävs det att du har B-körkort samt tillgång till egen bil.
För tjänsten i enhet 2 är det önskvärt med B-körkort.
När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.
Det här är vi
Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
För de här tjänsterna gör vi löpande urval under ansökningstiden.
Datum för intervjuer gällande tjänsten i enhet 3 planeras i första hand till 20-21 juli.
För tjänsten i enhet 2 planeras intervjuer i första hand till 5-6 augusti.Publiceringsdatum2026-06-24Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-54". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, GS Lokalvård Kontakt
Enhetschef, lokalvårdsenhet 3
Christina Bengtsson 044-13 52 33 Jobbnummer
9976144