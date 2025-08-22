2 st legitimerade psykologer till Tjust Behandlingsfamiljer
Psykologjobb
2025-08-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
, Eksjö
, Falköping
, Vårgårda
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Vi söker 2 st Leg. Psykologer till vårt kontor i Jönköping och Norrköping.
Tjust behandlingsfamiljer som är en del av Viljan arbetar med kvalificerad behandling för barn och unga, placerade av socialtjänsten i våra behandlingsfamiljer. Dessa barn och unga har ofta en historia av omsorgssvikt, upplevt trauma i form av våld och övergrepp, flera tidigare placeringar och ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser. Detta är en av samhällets mest utsatta grupper, som vi med hjälp av tvärprofessionella team skapar förutsättning för förändring tillsammans med. Verksamheten startade som ett familjeföretag 2004, sen 2021 ingår bolaget i Attendo koncernen och Viljan Individ och familjeomsorg.
På kontoren i Jönköping, Norrköping och Västervik är vi en arbetsgrupp bestående av platschef, behandlingssamordnare och psykologer. Våra behandlingsfamiljer finns geografiskt boende omkring Jönköping, Norrköping och Västervik. Barnpsykiater finns på konsultbasis. Extern teamhandledning finns. Idag är hela arbetsgruppen inklusive våra behandlingsfamiljer ca 22 personer och vi har runt 16 placeringar. Totalt är vi ca 90 anställda
Om rollen som psykolog
Tjust Behandlingsfamiljer har under lång tid byggt upp en arbetsmodell som har sin grund i en relationellt-psykodynamiskt samt socialpsykologisk grundsyn. Arbetsmetoderna har en tydlig förankring i mentaliserings- och anknytningsteorier. Vår verksamhet har en grundstruktur som vilar på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Varje placerat barn/ ungdom har sitt specifika team.
Du bedriver kvalificerat psykoterapeutiskt behandlingsarbete med inriktning mot barn och ungdom. Du genomför psykologiska utredningar vid placering samt fortlöpande uppföljningar under behandlingstiden i syfte att följa den unges utveckling. Utifrån psykologbedömningen bedöms varje barn/ungdoms behov av psykoterapeutisk behandling. Tillsammans i teamet, som består av behandlingssamordnare, behandlingsfamilj och barnpsykiater, lägger ni upp den unges behandlingsinsatser utifrån Tjust behandlingsfamiljers arbetsmodell och socialtjänstens uppdrag.
Som psykolog hos oss utgår du från våra kontor i Jönköping och Norrköping. Tjänsten innebär ett visst resande då det ingår i uppdraget att vara andra verksamheter inom Viljans IFO behjälplig. Vi verkar för hög psykologtäthet och vi har åtta psykologtjänster i hela verksamheten idag. Dessa träffas kontinuerligt för gemensam utveckling samt i extern psykoterapihandledning.
Kvalifikationer Du ska vara legitimerad psykolog.
Du har klinisk erfarenhet från att ha jobbat med barn och unga.
psykoterapeututbildning är meriterande.
Du bör ha erfarenhet från de vanligaste psykologiska test- och bedömningsinstrumenten inom området.
B körkort
Vi arbetar i team med processen kring varje placerat barn eller ungdom. Detta ställer höga krav på din samarbetsförmåga, flexibilitet, mod och en förståelse för att vi människor till stor del formas genom möten med andra i vår omgivning och att möjlighet till förändring ligger i dessa möten.
Anställningsvillkor
Roll: Leg psykolog
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: heltid
Arbetstid: kontorstider
Tillträde: Snarast
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Därtill kan vi erbjuda:
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal Attendo plus i samarbete med Benify, med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 22 september 2025 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - tillsammans för en bättre morgondag!
Tjust Behandlingsfamiljer är en del av Viljan
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan
arbetsplatsen för dig.
Viljan samlar det bredaste utbudet av skräddarsydda lösningar inom individ- och familjeomsorg. Våra medarbetare arbetar med omtanke, engagemang och kompetens för att ge varje individ, förutsättningar att ta nästa positiva steg i livet.
Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Regionchef Meena Lago
mobil 0721670988
Mail: meena.lago@viljan.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Kontakt
Meena Lago meena.lago@viljan.se Jobbnummer
9472126