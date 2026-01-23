2 st Grundskollärare på Ekenskolan åk 4-6
Gislaveds kommun / Grundskollärarjobb / Gislaved Visa alla grundskollärarjobb i Gislaved
2026-01-23
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-23Beskrivning
På Ekenskolan har vi två lärare på mellanstadiet som ska vara föräldralediga från maj månad och vi behöver därför anställa vikarierande lärare med placering i åk 4 och 5.
Nu ligger tjänsten tom december 2026, men den kan komma att förlängas även under våren 2027.
Ekenskolan har två klasser i varje årskurs och man är tre lärare som delar på ansvaret för undervisningen. Du kommer att arbeta med eleverna i helklassundervisning, men även i mindre grupper och ibland enskilt.
Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans leder och utvecklar det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen. Tjänsten anpassas utifrån skolans och elevernas behov och din behörighet. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar din undervisning utifrån dem. Du har ett stort intresse för att använda modern teknik i undervisningen. I Gislaveds kommun använder vi lärplattor som en naturlig del i det pedagogiska arbetet i grundskolan.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande. Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag i åk 4-6. Tillsammans med arbetslaget driver och utvecklar du verksamheten utifrån läroplan och styrdokument.Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare med inriktning mot mellanstadiet. Du behöver vara lösningsfokuserad, flexibel och kunna planera efter elevens och verksamhetens olika behov. Du ska kunna ta egna initiativ, vilja samarbeta samt vara stresstålig och lyhörd.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas. Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Arbetsplats
Ekenskolan F-6 Kontakt
Petra Sjöö 0371-82654 Jobbnummer
9700163