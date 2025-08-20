2 st fritidsledare till Rågsveds fritidsgård inom EÅV stadsdelsförvaltning
Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm
2025-08-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du vara med och göra skillnad i ungas liv? Nu söker vi dig som är fritidsledare och vill bidra med ditt engagemang, din kreativitet och din erfarenhet till en av våra populära fritidsgårdar i Enskede-Årsta-Vantör.
Välkommen till oss
Vi söker dig med fritidsledarkompetens och erfarenhet som vill vara med och bli kärnan i teamet som driver en av våra välbesökta och populära fritidsgårdar. Fritiden i Enskede-Årsta-Vantör är i en spännande förändringsprocess, där vi jobbar för att ytterligare höja kvaliteten i verksamheterna, fritidsgårdar. Vi har ökat andelen månadsanställda och utbildade fritidsledare, för att erbjuda barn och unga en meningsfull, trygg och aktiv fritid. Alla våra fritidsgårdar är hbtq-diplomerade, vi driver Regnbågsträffar för HBTQIA+ ungdomar och vi arbetar varje dag för att skapa en miljö där alla känner sig välkomna.
Övriga verksamheter i avdelningen är parklekar, fältassistenter, föräldramottagning, ungdomsmottagning, medborgarkontoret, seniorverksamheten och Öppna förskola. Enheten ingår i avdelningen förebyggande och främjande.
Din roll som fritidsledare vid Rågsveds fritidsgård
I ditt uppdrag ingår att:
Planera, leda och utveckla verksamheten och dess olika aktiviteter tillsammans med ungdomar, kollegor och i samverka med socialtjänst, skola, föreningsliv och polis.
Vara en del av fritidsklubbsverksamhet för 10-12 åringar och specifikt fritidsgårdsverksamhet för 13-17 åringar.
Dokumentera och följa upp verksamheten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
är utbildad fritidsledare alternativt har en annan eftergymnasial utbildning (t.ex. socialpedagog, fritidspedagog) som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller motsvarande pedagogisk utbildning för arbete med barn och unga.
har erfarenhet av arbete med ungdomar.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat på en fritidsgård.
Vi söker dig som ser unga som en resurs i samhället. Du är strukturerad och samarbetar med kollegor och chefer. Du agerar flexibelt och har lätt att ställa om utifrån rådande omständigheter. Vi ser att du är relationsskapande och underhåller relationer där du lyssnar in ungdomar och står upp för jämställdhet, mångfald och allas lika värde.Publiceringsdatum2025-08-20Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten är schemalagd med arbete två vardagskvällar (13.00-21.00) samt varannan helg (13-22.00).
För denna tjänst krävs att du lämnar ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget som beställs ska gälla för arbete inom förskola och skola
I denna rekrytering använder vi oss inte av personligt brev. Syftet är att lägga fokus på de kompetenser och erfarenheter som är relevanta för tjänsten. Din ansökan bedöms utifrån ditt CV samt de frågor du besvarar i samband med ansökan. Vi ber dig att svara tydligt och kortfattat, och säkerställa att dina svar har en tydlig koppling till det som framgår i ditt CV.
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
