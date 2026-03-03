2 st Driftstekniker till WiJo Pouches AB
2026-03-03
Du - är den nyfikna och vetgiriga teknikern med stor portion problemlösningsförmåga, som vill vara med och utveckla framtidens produktion inom vitt snus hos ett snabbväxande företag med helt ny maskinpark. Du vill ha en omväxlande och tekniskt spännande vardag i ett framåtlutat företag, där varje dag går ut på att bli ännu lite bättre än vad både du och vi var igår.
Vi - är ett expansivt och internationellt företag inom kontrakts tillverkning av vitt snus och som grundades 2019. Vi har tillverkning i Helsingborg med cirka 70 medarbetare samt en nystartad anläggning i South Carolina, USA.
Den kraftiga expansion vi befinner oss i gjorde att vi i augusti 2025 flyttade till nya lokaler (3 000 kvm) på Väla södra industriområde och där vi har investerat i en helt ny maskinpark. Antalet medarbetare ökar i samma fina takt som antalet kunder.
Arbetet
Som Drifttekniker har du en central roll i produktionen och ansvarar för att maskiner och utrustning är i drift under ditt skift. Du hanterar både akuta fel som uppstår (ditt huvudsakliga fokus kommande år) och arbetar med förebyggande underhåll för att säkerställa en stabil verksamhet. Teknikområdet innefattar mekanik, el- och pneumatik.
Du rapporterar till Produktionschef, men arbetar nära den tekniska avdelningen som består av Teknisk chef och två Underhållstekniker. Det finns även två produktions samordnare som följer sina skift. Rollen innebär 2-skift/rullande 2 veckor, kl. 6.30-15.00 alt 14.55-23.00 (slutar 21 på fredagar).
Vem är du?
Vi ser att du har maskinteknisk utbildning och minst 2 års erfarenhet av tekniskt/underhållsarbete inom industri med fokus på maskin/mekanik, el och pneumatik. Du är en teknisk allkonstnär med god problemlösningsförmåga. Vi söker dig som har intresse för modern produktion och som trivs i en snabbväxande och dynamisk miljö.
Förhoppningsvis har du förstått var vi befinner oss. Processer och rutiner är under uppbyggnad i samband av vår expansion. Redan idag tillverkar vi våra produkter med GMP krav och livsmedelsverkets översyn. Vi är en modern och effektiv anläggning som ständigt ökar produktionskapacitet och takt med bibehållen kvalitet.
Som person är du intresserad, lösnings orienterad och gillar att ta eget ansvar. Du har förmågan att arbeta självständigt, samtidigt som du samarbetar tätt med operatörer och kollegor. I grunden skriver du under på att tempo, komplexitet och förväntan på lösning är lika högt som filosoferandet över problem tillsammans med kollegor är värdefullt. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Låter det intressant? Ta kontakt eller sök direkt!
Macavoy hanterar denna rekrytering. Du ansöker med ett uppdaterat CV på www.macavoy.se.
Vi arbetar med löpande urval. Om du har frågor är du varmt välkommen att ringa rekryteringskonsult Markus Holmgren, 0735-195481.
Vem är Macavoy?
Macavoy AB är den lilla rekryteringsbyrån med de stora kompetenserna. Macavoy är specialiserad på rekrytering av chefer, projektledare och specialister med teknisk bakgrund. Läs mer om Macavoy på www.macavoy.se
och följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av vad som händer: http://linkedin.com/company/macavoy-ab/
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7319090-1871224". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Macavoy AB
(org.nr 559070-1404), https://www.macavoy.se
Berga allé 1
)
254 52 HELSINGBORG
