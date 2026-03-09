2 st Deltidstjänster på 53% och 45% till en Tonårsgrabb
Om jobbet
Vi söker dig som vill bli en viktig del i vardagen för en glad, nyfiken och sprallig grabb på 14 år. Han behöver stöd med det mesta i sin vardag - men bjuder på mycket glädje och energi tillbaka!
Han älskar att vara ute - oavsett om det är sommar eller vinter - och tycker lika mycket om att mysa hemma. Promenader, musik, pussla och kasta boll är hans favoritsysslor, och han är en riktig charmör som sprider värme omkring sig.
Vi söker dig som:
• Har körkort
• Är aktiv och gillar att hitta på saker
• Kan arbeta både självständigt och i grupp
• Är initiativtagande, tålmodig och har en positiv inställning
• Har mycket god svenska i tal och skrift
• Är flexibel, då du ibland kan behöva följa med på kortare eller längre resor med familjen
• Ser detta som ett långsiktigt uppdrag
Vi söker en trygg och kreativ assistent som vill vara med och skapa en meningsfull och rolig vardag för denna kille. Du blir en viktig person i hans - och i familjens liv.
• Tjänstgöringsgrad: Deltid
• Arbetstider: Dubbelbemanning dygnet runt med vaken natt och journatt med väntetid
• Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
• Tillträde: Enligt överenskommelse, så länge assistansuppdraget varar
Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang , är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
Det finns chans till rad om du är rätt person
När man arbetar som personlig assistent så har man ett omväxlande arbete. Man lär känna nya personer och hamnar kanske i nya situationer.
Arbetsuppgifterna kan vara allt från att assistera vid måltider, stötta, ta initiativ, sköta hygien, klä av och på sig samt sköta om hemmet, till att göra det möjligt för assistansanvändaren att kunna arbeta, studera, ägna sig åt sina fritidsintressen eller umgås med vännerna.
Känner du igen dig?
Vill du prova detta yrke?
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Urval sker löpande så ansök i god tid
Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor utspritt på 8 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör
Vad du kan förvänta digHos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Du får möjlighet att växa professionellt samtidigt som du spelar en viktig roll i en annan människas liv.
Ansök redan idag!
Ansök snabbt genom att fylla i din e-post nedan och välj fortsätt.
