2 st Bohagstömmare - Bohagsförare - flyttstädare sökes

Drott & Co Hemservice en del av Drott Auktioner AB grundades ursprungligen 1988, som en av Stockholms/Smålands snabbt växande leverantörer av hushållsnära tjänster med focus på regelbunden hemstädning och barnpassning i Stockholm. Professionell dödsbohantering i hela Sverige.
Nu är vi inne i en expansionsfas i region Stockholm - småland - Sverige och söker därför 2 st bohagstömmare till Stockholm - Sverige.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och självständigt arbete i ett dynamiskt och växande företag, tillsammans med entusiastiska och glada kollegor.
Som bohagstömmare och flyttstädare med körkort i Drott Hemservice Sverige ansvarar du för ett gott samarbete med nya kunder och Du är inledningsvis Drott Hemservice i Stockholm -Sverige ansikte utåt.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
• Bohagstömning/flyttstädning i Sverige
• Bohagstömning, Bohagsflytt, Äldreflytt, Storstädning, flyttstädning, visningsstädning, fönsterputsning,
• Vi tömmer och flyttstädar villor, radhus, lägenheter i hela Sverige.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av Bohagstömning, Bohagsflytt, flyttstädning.
Som person bör du vara lösningsorienterad, service- och resultatinriktad, lyhörd och ha en god förmåga att planera.
Jobbet är fysiskt krävande.
God svenska är en förutsättning, men vi ser gärna att du talar ytterligare ett språk.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande med god fysik.
Vi arbetar i hela Sverige du utgår från Stockholm eller Småland.
Ett jobb pass kan vara några dagar eller några veckor, eller månader. Ibland flera korta jobb efter varann. Man är ledig mellan jobb passen.
Vi jobbar i team om minst två personer.
Tillträde omgående. Din ansökan vill vi ha skickad per e-post. Eller sms. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.Publiceringsdatum2025-09-15Körkortskrav
B körkort är ett krav, egen bil är ett inget krav men ett plus beroende på vart du bor i Sverige.Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidareanställning, deltid 25% - 75%, med 6 månaders provanställningErsättning
Drott & Co Hemservice tillämpar individuell lönesättning.
Lön enligt kollektivavtal.
FORAKontakt
Sebastian Lundén & Owe FrödinSå ansöker du
Vi tar emot ansökan via epost: info@drotthem.se
eller vi sms 0708-787801 eller via whatsApp 0708-787801Företag
Drott & Co Hemservice / Drott Auktioner AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Telefon 0708-787801
E-post: info@drotthem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamledare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Drott Auktioner AB
(org.nr 559368-6693)
Handenterminalen 5 (visa karta
)
136 40 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Drott & Co Hemservice Kontakt
Grundare, ägare, säljare
Owe Frödin owe.frodin@drotthem.se 0708-787801 Jobbnummer
9507709