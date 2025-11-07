2 st 50-100% resursperson/elevassistent till sameskolan Gällivare
2025-11-07
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Du kommer jobba i skolan och på fritidshemmet
Du har förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du bidrar till deras lärande under skoltid och fritidsvistelse. Du kan se och utgå från samspelet i gruppen för att utveckla elevernas förmåga att kommunicera samt lyssna till, tolka och förstå andras synpunkter och deras sätt att uttrycka sig. Du tycker om att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget ska du ansvara för utveckling, planering, genomförande och uppföljning/utvärdering av verksamheten. Kvalifikationer
Du som söker har minst treårig gymnasieutbildning med pedagogisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av arbete med elever med särskilda behov.
Du har tålamod, lösningsförmåga och är positiv och kreativ. Du är bra på att se möjligheter. Du har god samarbetsförmåga och ett intresse av att bygga relationer.
Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med barn och unga.
Då vi arbetar i en samisk miljö är det viktigt att ha kunskap om och vara väl förtrogen med det samiska språket och den samiska kulturen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en dokumenterad god samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Sameskolstyrelsen, Gällivare sameskola Kontakt
Tf rektor
Karin Eriksson rektor.gallivare@sameskolstyrelsen.se 0970-10248 Jobbnummer
9593344