2 Speciallärare med inriktning läs och skriv
2026-03-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Björkhagens skola är en F-9 skola som ligger söder om söder mitt i grönskan på gränsen till Nackareservatet med fina grönområden.
Sammanlagt finns här cirka 780 elever och 95 medarbetare. Våra elevers utveckling är vår främsta prioritet. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö där gemenskap står i centrum och varje individ får möjlighet att växa och utvecklas.
Skolledningen består av rektor, tre biträdande rektorer samt en administrativ chef.
Läs mer på https://bjorkhagensskola.stockholm.se/
Vi erbjuder
Som medarbetare på Björkhagens skola så erbjuder vi en lugn och trygg arbetsmiljö. Vi är en stor arbetsplats med 95 medarbetare. Vi följer de riktlinjer som staden har kring pension och friskvård mm.
Din roll
I rollen som speciallärare kommer du bland annat föreslå åtgärder och insatser kring elever i behov av särskilt stöd och ansvara för upprättandet av utredning av särskilt stöd, åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram.
Du arbetar också praktiskt med att ge elever stödinsatser individuellt, i grupp och som stöd i ordinarie undervisningssituation. Ditt huvudsakliga arbete kommer vara riktat mot elever i årskurs 4-6 alternativt 7-9.
Du kommer även ansvara för att upprätthålla vårt årshjul gällande kartläggningar, sammanställa resultatet och leda den uppföljning med analys och planering utifrån det.
Vid sidan av detta har du en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsoteamet och skolledning. Som speciallärare är du en viktig del i skolans elevhälsoteam.
Du utvecklar i nära samarbete med lärare och pedagoger arbetet i klassrummet avseende anpassningar och särskilt stöd.
På skolan hjälps vi åt och du känner dig aldrig ensam i ditt uppdrag. Du har stora möjligheter till kollegialt lärande och egen utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
speciallärarexamen
lärarlegitimation med behörighet i svenska och engelska åk 4-9
erfarenhet av undervisning i åk 4-9
erfarenhet av att ha arbetat med och ansvarat för processen med USS och ÅP
erfarenhet av att systematisk kartlägga, analysera och planera framåt gällande elevers kunskapsutveckling
erfarenhet av att arbeta främjande och förbyggande tillsammans med kollegiet och skolans EHT
I arbetet som speciallärare hos oss är det viktigt att du har god förmåga att skapa relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du bör vara flexibel utifrån elever och verksamhets behov samt bidra med idéer för att utveckla vår verksamhet.
Du bedriver en språk- och kunskapsutvecklande undervisning.
Du är ansvarsfull och har förmåga att se till varje elevs individuella behov och förutsättningar och i samarbete med kollegor kan du bidra med att utveckla goda lärmiljöer för alla elever i skolan.
Skolutveckling och pedagogiska diskussioner kopplat till uppdragsbeskrivningen är något som intresserar dig och som du har erfarenhet av.
För dig är kollegialt lärande och samarbete viktigt och du du är väl insatt i gällande styrdokument.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön med ferie Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Område 8, Björkhagens skola Kontakt
Dennis Samuelsson Serwadda dennis.samuelsson.serwadda@edu.stockholm.se 08-50815920 Jobbnummer
9822285