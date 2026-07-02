2 socialsekreterare till Arbete och Försörjning, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Mottagningsenheten ek bistånd / Socialsekreterarjobb / Huddinge Visa alla socialsekreterarjobb i Huddinge
2026-07-02
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
2 plats(er).
2 Socialsekreterare till Mottagningsenheten ekonomiskt bistånd, Arbete och Försörjning, Huddinge kommun
Verksamheten Arbete och Försörjning tillhör Gymnasie- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Huddinge Kommun som arbetar med ekonomiskt bistånd och kommunens arbetsmarknadsinsatser.
Nu söker vi ytterligare två engagerade socialsekreterare som har individen i fokus, en till vårt mottagningsteam och en till vårt nyansökningsteam!
Rekryteringarna sker dels då en av våra medarbetare går vidare mot nya yrkesmässiga utmaningar, dels med anledning av en kommande föräldraledighet. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där samarbete, utveckling och ett professionellt bemötande står i centrum.
Om arbetet
Mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd är organiserad i fem team; mottagningsteamet, nyansökningsteamet, utredare, vräkningsförebyggande team samt flyktingmottagande/nyanlända. Enheten leds och stöttas av två erfarna gruppledare och en enhetschef.
Mottagningsteamet ansvarar för att genomföra en initial bedömning av behovet av ekonomiskt bistånd, utreda kommuntillhörighet och om brukaren omfattas av socialförsäkringssystemet. Arbetet inkluderar bemanning av receptionen för att i ett tidigt skede lämna korrekt information, rådgivning. Även utredande åtgärder som hembesök och utredningar vid kortvarigt behov av ekonomiskt bistånd. För att kunna göra träffsäkra bedömningar, hantera ärenden av akut karaktär och identifiera vilka brukare som har rätt till vilket stöd, krävs en flexibel och effektiv handläggning. Du arbetar såväl individuellt som tätt i team.
Nyansökningsteamet ansvarar för att ta över ärenden där mottagningsteamet konstaterat att ett längre behov av ekonomiskt bistånd föreligger. Teamet genomför nybesök, skriver utredningar och upprättar beräkningar. Som stöd i arbetet finns två utredare som sammanställer information när begärda handlingar i ärendet har inkommit. Som handläggare i nyansökningsteamet behöver du ha en nyfikenhet inför individers tillvaro för att kunna fånga upp och identifiera biståndsgrundande utbredningsområden för att fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.
När den ekonomiska utredningen är slutförd och behovet av ekonomiskt bistånd bedömts som långvarigt, överförs ärendet till Planeringsenheten som upprättar planeringar mot egen försörjning.
Arbetet ställer krav på att göra noggranna kontroller och individuella bedömningar utifrån individernas förutsättningar, även samverkan internt och externt. Det är viktigt att brukare får ekonomiskt bistånd på riktiga grunder, i rätt tid. Brukaren ska ha gjort vad denne själv kan göra för att lösa sin situation. Vi tror starkt på individers egen förmåga och att stärka den.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet inom ekonomiskt bistånd, gärna både i en mottagning- och utredningsfunktion.
Rollen ställer krav på att du är strukturerad och målinriktad för att nå ett kvalitativt resultat tillsammans med brukare. Du kommer att möta individer i olika situationer och med olika förutsättningar vilket gör att du behöver vara flexibel och ha god kommunikativ förmåga. Det finns arbetsuppgifter som du har möjlighet att planera, men delar av arbetet är akutstyrt vilket ställer krav på att du är en person som är lyhörd, flexibel, ansvarstagande samt kan arbeta både självständigt och i team. Samtidigt behöver du vara nyfiken och ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vi erbjuder ett utvecklande och betydelsefullt arbete i en kompetent och erfaren arbetsgrupp, en god introduktion, intern och extern handledning samt en trevlig arbetsmiljö.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef Selma Gaspar-Vrana: selma.gaspar-vrana@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi ser gärna att tjänsterna tillsätts från den 1 september och den 1 oktober 2026.
Intervjuer bokas löpande efter sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Paradistorget 14 (visa karta
)
141 23 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Mottagningsenheten ek bistånd Kontakt
Enhetschef
Selma Gaspar-Vrana selma.gaspar-vrana@huddinge.se Jobbnummer
9988250