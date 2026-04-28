2 seniora arkivarier till längre uppdrag i Stockholm

Bemannia AB (Publ.) / Bibliotekariejobb / Stockholm
2026-04-28


Är du utbildad arkivarie med flerårig arbetslivserfarenhet inom arkiv och vill vara med i ett större leveransprojekt i Stockholm? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om uppdraget
Vi söker nu för kunds räkning 2 seniora arkivarier till vår kund i Stockholm. Uppdraget startar 01 juni 2026 och pågår i 2 år. Detta är en heltidstjänst och arbetet sker på kundens kontor i Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Du behöver vara en självständig, erfaren arkivarie, som ska ha möjlighet att avlasta i projektet. Du ser till att arbetet går framåt, du ska stödja, hjälpa och leda de enskilda arkivredogörarna så att de kan komma framåt i sitt arbete med leveransprojektet.
Arbetet kommer också bestå av att:

Inventera samtlig information, analogt samt digitalt

Kartlägga och bedöma informationen i IT-system

Genomföra gallringsutredning samt gallringsframställan på den information som ej ska följa med

Upprätta underlag för samråd angående IT-system

Avgränsa information i tre perioder

Upprätta arkivbeskrivningar

Inventera samtlig information, analogt samt digitalt

Publiceringsdatum
2026-04-28

Kvalifikationer
Fullgjord högskola/universitetsutbildning inom arkivvetenskap

Minst 10 års arbetslivserfarenhet inom arkiv

Vana att ordna och förteckna enligt VIR samt inventering och analys av samtlig information analog
som digital

Följa bevarande/gallringsplan samt upprätta underlag för samråd

Erfarenhet av analys och utredningsarbete samt ha erfarenhet av verksamhetbaserad
informationsredovisning.

Erfarenhet av analog och digital arkivering och hantering av elektroniska dokumen

Stödja övriga medarbetare med expertkunskap i ämnet med rådgivning, stöttning och vidareutbildning när så krävs.

Goda kommunikations- och samarbetsförmågor

Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 15 maj
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

