2 Resande montörer med kunskaper inom VVS - Helsingborg
Vass Personal Skåne AB / VVS-jobb / Helsingborg Visa alla vvs-jobb i Helsingborg
2026-01-21
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vass Personal Skåne AB i Helsingborg
, Åstorp
eller i hela Sverige
Vi söker två resande montörer med VVS erfarenhet till vår kund i Helsingborgsområdet. Du kommer att utgå från Helsingborg och resa inom Sverige för att tillverka, montera, installera och färdigställa egen produkt ute hos kund. Resor och arbete är förlagt måndag till fredag. Helgarbete och utlandsresor kan förekomma. Arbetet innebär både självständiga uppdrag samt uppgifter i grupp tillsammans med kollegor. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Tillverkning utav produkt i egna produktionslokaler.
Montering och installation av produkter på plats hos kund.
Byggnation och anpassningar på plats (inomhus).
Dokumentation och rapportering av utfört arbete.
Ritningsläsning.
Installering utav komfortkyla i mötesrum samt kylmaskiner.Profil
Bakgrund inom VVS, snickare eller annan praktisk yrkeserfarenhet.
God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga.
Flexibel och trivs med resor samt varierande arbetsmiljöer.
B-körkort är ett krav.
Svenska och engelska i tal och skrift.
God vana utav handmaskiner samt enklare maskiner t.ex. borr, såg, slip och kapmaskiner.
Då vissa uppdrag bedrivs inom offentlig sektor, krävs en godkänd säkerhetsprövning.
Vi erbjuder
En spännande och varierande tjänst med hela Sverige som arbetsplats.
Ett sammansvetsat team med bra gemenskap.
Placering: Utgångspunkt Helsingborg, resor i hela Sverige.
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med provanställning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till Vasspersonal.se. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resande montör VVS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vass Personal Skåne AB
(org.nr 559339-1302)
251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9697725