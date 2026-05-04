2 personliga assistenter till vårt team i Valla
2026-05-04
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter. Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare. Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter. Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete , där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Nu stärker vi upp vårat härliga team i Valla med ytterligare 2 assistenter. Arbetstiderna är kombinerat dag/kväll/helg.
Vi säker dig som är lugn och pigg. Vår kund är aktiv, gillar att vara utomhus, så du måste ha god fysik. För att kunden ska förstå dig behöver du vara tydlig i din kommunikation.
Då kunden bor i Valla behöver du ha körkort och bil för att ta dig till arbetet, såvida du inte bor i Valla. Kollektivtrafikens tider fungerar inte.
I hemmet finns katt så du får inte vara allergisk.
Utöver ovanstående är det meriterande om du
• har erfarenhet av att ha jobbat inom vård
• har erfarenhet av epilepsi
• har erfarenhet av autism och lågaffektivt bemötande
Vid arbete hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning.
Beställ via länk: Registerutdrag | Polismyndigheten, välj fliken "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning".
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455)
641 31 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DVT Assistans Kontakt
Rekryterare
Tanja Elf tanja@dvtassistans.se Jobbnummer
9888106