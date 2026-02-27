2 Medicinska sekreterare till BUP Neuropsykiatri sydväst 2 i Älvsjö
2026-02-27
BUP Neuropsykiatri söker medicinska sekreterare till enheten BUP Neuropsykiatri sydväst 2 som kommer att starta i Älvsjö.
BUP Neuropsykiatri sydväst 2 startar successivt sin verksamhet under 2026/2027. Nu söker vi engagerade kollegor som tillsammans med oss på BUP Neuropsykiatri sydväst vill vara med och bygga mottagningen från grunden.
Placering kan i uppstartsfasen vara i Älvsjö eller annan geografisk närliggande mottagning inom BUP Stockholm. Under 2027 flyttar BUP Neuropsykiatri sydväst 2 till nyrenoverade lokaler i Solberga (Älvsjö). Mottagningens uppdrag är att genomföra neuropsykiatriska utredningar hos barn och unga i åldrarna 0-17 år samt att ansvara för farmakologisk behandling vid fastställd adhd. På de neuropsykiatriska mottagningar inom BUP Stockholm arbetar psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, biträdande enhetschef och enhetschef. Dessa funktioner kommer att rekryteras till BUP Neuropsykiatri sydväst 2.
Vi strävar efter hög kvalitet i vårt arbete och vill bidra till ökad tillgänglighet för vår målgrupp. Samtidigt är det viktigt för oss att skapa en välfungerande arbetsplats där vi trivs, samarbetar och tillsammans utvecklar verksamheten. BUP Neuropsykiatri består av BUP En väg in samt sex neuropsykiatriska mottagningar.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär ansvar för enhetens administrativa flöden med fokus på patientprocessen, men även uppgifter kopplade till personal och ekonomi. Du säkerställer att våra patienter kallas på ett smidigt och patientsäkert sätt via kallelsesystemen TakeCare och Alltid öppet. I uppdraget ingår hantering av inkommande remisser, tidsbokning, kallelser (digitalt och per post) samt av- och ombokningar.
Du arbetar även med beställningar och fakturahantering, tar emot och handlägger inkommande samtal via TeleQ samt utför arbetsuppgifter i det personaladministrativa systemet Heroma. I rollen ingår journalföring samt koordinering av utredningstider för att bidra till effektiva och välfungerande utredningsprocesser. Du bemöter och besvarar också frågor från patienter och vårdnadshavare, både via telefon och vid besök på mottagningen.
Eftersom BUP Neuropsykiatri sydväst 2 byggs upp från grunden får du och dina kollegor en unik möjlighet att tillsammans forma arbetsplatsen och dess rutiner.Kvalifikationer
Examen från utbildning till medicinsk sekreterare är ett krav. Du har god förmåga att snabbt sätta dig in i och arbeta i nya digitala system och ser möjligheterna med digitala lösningar som ökar tillgängligheten för patienter. Du blir en del av en verksamhet där erfarna kollegor bidrar med stöd och kunskap.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom psykiatrisk verksamhet samt vana av att arbeta i systemen TakeCare (journalföring), Pastill (vårdadministration), TeleQ (telefoni), Heroma (personaladministration) och Raindance (ekonomiadministration).Dina personliga egenskaper
Du är självgående och trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du är serviceinriktad och har mycket god samarbetsförmåga. För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad, strukturerad och effektiv med förmåga att säkerställa att arbetsuppgifter genomförs noggrant och professionellt.
Du bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat i arbetsgruppen och ett respektfullt bemötande av patienter och anhöriga. Du trivs i en miljö som präglas av utveckling och förbättringsarbete och har förmåga att hantera en uppbyggnadsfas där rutiner och arbetsuppgifter kan förändras över tid. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning, på heltid. Provanställning kan bli aktuellt. Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
Vi kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden.
Intervjuförfarandet kommer inledas med en gemensam digital gruppinformation för alla som kallas till intervju på måndag den 16/3 kl 17.00-17.45. Du kommer att få en Teams-länk under måndagen den 16/3 till din e-postadress.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
