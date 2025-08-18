2.Ledningssystemofficer till staben - 44.röjdykardivisionen
2025-08-18
44.röjdykardivisionen ligger under Fjärde sjöstridsflottiljen och är placerat i en vacker miljö i Skredsvik, Uddevalla. Som 2.Ledningssystemofficer erbjuds du utveckling på en unik arbetsplats inom Försvarsmakten, som kännetecknas av god förbandsanda, kompetens och samarbeten.
Hälsa och personlig utveckling är viktigt i Försvarsmakten och vid 44.röjdykardivisionen finns goda träningsmöjligheter och chans till karriärsutveckling.
44.röjdykardivisionen
Att skapa rörelsefrihet för marina stridskrafter med fokus på kust- och skärgårdsområden samt kring marin infrastruktur är divisionens huvuduppgift och vi verkar både sjö- och markoperativt samt nationellt och internationellt. Här arbetar personal med bakgrund från hela Försvarsmakten varvid du blir del av ett kompetent arbetslag.
Som 2.Ledningssystemofficer kommer du bli en del av divisionens stab om 16 personer där du tillsammans med 1.Ledningssystemofficer utgör divisionens ledningssystemkompetens men också får möjlighet att bistå i övrigt stabsarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ges varierande arbetsuppgifter med fokus på att planera, bereda och lösa samband och ledningsfrågor tillsammans med 1.Ledningssystemofficer. Ni ansvarar också för att utveckla samband och ledningsfunktionen, alltifrån materiel till genomförande. I din roll kommer du att genomföra sambandsutbildningar och användarutbildningar på divisionens förekommande kryptosystem.
Du kommer bland annat arbeta med:
• sambandsplanering samt skrivandet av sambandsorder inför övning och insats
• beställning av frekvenser och frekvensplanering vid divisionen
• deltaga i metodarbetsmöten inom sambandsområdet
• stöttning inom fast och mobil telefoni
• behjälplig mot materielansvarig för divisionsstabens sambandsmateriel och IT-handläggare
• att stötta inom telekrigsfunktionen på divisionen
Givet divisionens huvuduppgift kommer du att arbeta med både marinens och arméns sambandssystem och beroende på din bakgrund kommer utbildningar ges som breddar din kompetens. På sikt finns det för dig vidare karriärmöjligheter inom divisionen. Försvarsmakten är under stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid.
KRAV
Kvalifikationer
• Specialistofficersexamen med inriktning ledningssystem
• Godkänd hälsoundersökning för sjögående personal
• Godkänd FM Fyss
• B-körkort

Publiceringsdatum: 2025-08-18

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som Ledningssystemofficer bör du ha ett kreativt men samtidigt strukturerat angreppsätt, då du planerar med stor noggrannhet men också behöver tänka i nya banor inom ditt ansvarsområde. Du har god social kompetens och samarbetsförmåga och trivs i en tjänst där du växlar mellan låg och hög arbetsbelastning.
MERITERANDE
• Tidigare tjänstgöring som instruktör/lärare inom ledningssystem
• Körkort CE
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
ÖVRIGT
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Skredsvik, Uddevalla
Befattning: militär
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen Magnus Arwidsson, magnus.arwidsson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen Louise Olsson, 070 428 93 72
Fackliga företrädare
OFR-O Joakim Pukk, nås via FM växel 0171- 15 70 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband med uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. I fredstid övar flottiljen på sin krigsuppgift, att försvara Sveriges territorium och svenska intressen. Flottiljen övervakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, röjer minor samt skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart. Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar löpande med personal till internationella insatser.
Flottiljen har sin bas på Berga söder om Stockholm och i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
