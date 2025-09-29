2 Gruppledare till Planenheten - Samhällsbyggnadskontoret
2025-09-29
Vi söker nu två gruppledare till planenheten på samhällsbyggnadskontoret.
Planenheten har idag 22 medarbetare som arbetar för att Södertälje ska växa utifrån kommunens mål - socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara Södertälje, vilket innebär att vi behöver bli fler gruppledare.
Vår detaljplanering sträcker sig över kommunens stadskärna och stadsdelar samt landsbygd med tätorter och skärgård, vilket ger möjlighet att arbeta fram detaljplaner med stor variation.
Vi har ett öppet arbetsklimat där vi lär av varandra och samarbetar i grupp.
Vi brinner för kommunens utveckling, värnar om en mer hållbar livsmiljö för att ge förutsättningar för det goda samhället.
Gruppledarens roll på planenheten handlar mycket om att stötta planarkitekterna genom de olika delarna i planprocessen, fungera som bollplank och bistå i kniviga frågor. Det handlar även om att granska handlingar och vara ett stöd åt planchefen i olika verksamhetsfrågor.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som gruppledare har man en samordnande och coachande roll, i tätt samarbete med planchef och de andra gruppledarna. Du kommer att arbeta med planerings- och genomförandefrågor tillsammans med din grupp, genom planprocessens alla skeden och bidra till att förverkliga Södertäljes utveckling i såväl stadsmiljö som i landsbygd och skärgård.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att hjälpa till att leda och stötta samt ha fokus på framdrift i detaljplaneprojekten. Du kommer även att driva egna planprojekt.
I din roll som gruppledare ingår även att samarbeta med gruppledarna på kontoret och övriga kontor inom den kommunala organisationen, kommunala bolag, företag och allmänhet.
Vem är du?
Du är en person som tacklar invecklade frågor genom ett strukturerat och kreativt arbetssätt. Du arbetar noggrant och har både kvalitets- och kvantitetstänk. Du behöver vara drivande, serviceinriktad samt tycka om att samarbeta och hjälpa till även i kniviga ärenden och i högt tempo. Du är bekväm i att navigera mellan de olika planeringsfrågorna, göra avvägningar och väva samman dem till en helhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och för tjänsten som gruppledare krävs en eftergymnasial utbildning som fysisk planerare, arkitekt eller annan utbildning som vi finner likvärdig. Du har minst 10 års arbetslivserfarenhet med framtagande av detaljplaner samt haft ansvar att handlägga detaljplaner i en politiskt styrd organisation.
För rollen krävs att du kan uttrycka dig väl på svenska, i både tal och skrift. Dina personliga egenskaper
• Vi vill att du har ett positivt förhållningssätt och kan skapa goda relationer med såväl medarbetare som byggherrar, alltid med kommunen som utgångspunkt.
• Du är noggrann men även driven och kvalitetsmedveten samt har förmåga att skapa struktur i ditt arbete.
• Flexibilitet och en vilja att lära dig nya saker är ett måste då vi arbetar med samhällsutveckling och nya arbetsverktyg.Kvalifikationer
• En eftergymnasial utbildning som fysisk planerare, arkitekt eller annan utbildning som vi finner likvärdig.
• Du har minst 10 års arbetslivserfarenhet med framtagande av detaljplaner samt haft ansvar att handlägga detaljplaner i en politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av arbetsledning, coachning eller varit ansvarig för stora övergripande projekt.
• Goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
• Djupa kunskaper i plan- och bygglagen.
• Körkort för personbil är ett krav.
Meriterande:
• Arbetat i- och har en god förståelse för samhällsbyggnadsprocessens olika skeden från tidiga skisser till planläggning, genomförande och drift med hållbarhet i fokus.
• Erfarenhet av administrativa och koordinerande uppgifter i offentlig förvaltning.
• Erfarenhet i tillämpning av förvaltningslagen, kommunallagen samt offentlighets- och sekretesslagen samt övrig lagstiftning som berör samhällsplanering.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Vår arbetsplats är Södertälje Stadshus, precis intill pendeltågsstationen Södertälje C. Här har du nära till Södertälje centrum, pendeltåg, bussar och en fantastisk utsikt över såväl staden som kanalen.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Tjänsterna är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Planchef
Christina Svartsjö Christina.Svartsjo@sodertalje.se 08-523 032 83 Jobbnummer
9529978