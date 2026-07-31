2 Digitala kommunikatörer till myndighetsuppdrag Solna
Experis AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-31
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Bidra till utvecklingen av viktiga digitala kanaler hos en statlig verksamhet som arbetar för ett bättre arbetsliv i Sverige. För kunds räkning söker vi nu två digitala kommunikatörer som vill stärka innehåll, användarupplevelse och kommunikation i webb och intranät under hösten 2026.
Start: 2026-09-01
Slut: 2026-12-23
Omfattning: Heltid
Plats: Solna
Uppdragsbeskrivning
För myndighets räkning söker vi två digitala kommunikatörer till ett tidsbegränsat konsultuppdrag.
En digital kommunikatör med fokus på extern kommunikation via extern webbplats
En digital kommunikatör med fokus på intern kommunikation på intranätet
Uppdraget genomförs inom en kommunikationsverksamhet som står inför ett omfattande utvecklingsarbete av sina digitala kanaler samtidigt som den löpande verksamheten behöver upprätthållas.
Som digital kommunikatör kommer du att utveckla, förvalta och publicera innehåll i digitala kanaler. Rollen innebär att målgruppsanpassa, redigera och publicera innehåll på webbplats eller intranät. Du arbetar med sökoptimering, tillgänglighet, användbarhet och innehållsutveckling samt paketerar texter, bilder och i vissa fall film för digital publicering.
Du samarbetar nära kommunikatörer, redaktörer och andra verksamhetsrepresentanter för att säkerställa att innehåll och kanaler möter användarnas behov och stödjer verksamhetens mål. Rollen kräver såväl operativt genomförande som förmåga att bidra till utveckling och förbättring av digitala arbetssätt.
Vem passar för uppdraget?
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom media, kommunikation eller motsvarande samt minst fem års erfarenhet av liknande arbete inom digital kommunikation.
Du har dokumenterad erfarenhet av:
högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig
utbildning och minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
kunskap i webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
kunskap i webbanalysverktyg (exempelvis Matomo, Piwik Pro, Siteimprove m.fl.)
kunskap om optimering och utveckling av digitala kanaler
kunskap om användbarhet och tillgänglighet för digitala kanaler
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
kunskap om klarspråk.
Som person är du samarbetsinriktad, strukturerad och van att arbeta tillsammans med olika intressenter. Du kan snabbt sätta dig in i verksamheters behov och omsätta dem till tydligt och användaranpassat innehåll.
Meriterande
god erfarenhet av att arbeta med kommunikation för att nå en verksamhets mål
erfarenhet och lätt för att växla mellan strategisk planering och praktiskt genomförande
ha god samarbetsförmåga och talang för att bygga relationer med människor i olika positioner och med olika kunskaper.
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Svetsarevägen 12 (visa karta
)
171 09 STOCKHOLM Arbetsplats
Jeffersonwells Kontakt
Contact
Carl-Henric Möller carl-henric.moller@jeffersonwells.se Jobbnummer
10017071