2 Digitala kommunikatörer till myndighetsuppdrag i Solna
Experis AB / Marknadsföringsjobb / Solna Visa alla marknadsföringsjobb i Solna
2026-07-15
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, Lidingö
eller i hela Sverige
För kunds räkning söker vi en Communications Manager som vill driva och utveckla strategisk och operativ kommunikation i en komplex nordisk organisation. Här får du arbeta nära ledning och projektverksamhet med fokus på förändringskommunikation, kanalstrategi och intern kommunikation.
Start: 2026-08-17
Slut: 2027-02-28
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Plats: Stockholm
Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi en erfaren Communications Manager till ett större uppdrag inom en nordisk verksamhet. Rollen innebär att vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd till ledning och projektorganisation.
Du ansvarar för att säkerställa tydlig, konsekvent och målgruppsanpassad kommunikation mellan ledning, projekt och verksamhet. Uppdraget innefattar att utveckla kommunikationsplaner för större projekt och förändringsinitiativ, genomföra målgruppsanalyser samt utforma budskap kopplade till beslut, risker, framdrift och verksamhetsnytta.
Du kommer även att utveckla övergripande kommunikationsstrategier och kanalstrategier, definiera kommunikationsflöden samt säkerställa samsyn mellan olika delar av organisationen. Rollen omfattar produktion och kvalitetssäkring av presentationsmaterial, budskapsplattformar, informationsunderlag och kommunikationsmaterial för ledningsgrupper, townhalls och verksamhetskommunikation.
Vidare bidrar du till att stärka det interna varumärket genom att skapa förtroende, tydlighet och förståelse för verksamhetens uppdrag och värdeskapande.
Vem passar för uppdraget?
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av strategisk kommunikation, projektkommunikation och förändringskommunikation i större och komplexa organisationer.
Du har erfarenhet av att:
Ta fram kommunikationsplaner för projekt och program
Skapa målgruppsanpassade budskap för ledning, chefer och medarbetare
Utveckla kommunikations- och kanalstrategier
Producera presentationsmaterial, budskapsplattformar och informationsunderlag
Arbeta självständigt med både strategiska och operativa kommunikationsinsatser
Verka i matrisorganisationer och samordna kommunikation mellan flera intressenterPubliceringsdatum2026-07-15Utbildningsbakgrund
Slutförd gymnasieutbildning
Gärna högskoleexamen inom kommunikation, marknadsföring, journalistik eller annat relevant område
Språk:
Svenska i tal och skrift på obehindrad nivå
Engelska i tal och skrift på obehindrad nivåDina personliga egenskaper
Strukturerad och självgående
God förmåga att skapa förtroende hos chefer och ledningsgrupper
Kommunikativ och pedagogisk
Förmåga att hantera flera parallella initiativ samtidigt
Meriterande
Erfarenhet från industri, energi, infrastruktur eller liknande verksamhet
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet från managementkonsultverksamhet
Erfarenhet av intern B2B-kommunikation
Kunskap inom sociala medier
Erfarenhet av kommunikation kring större investeringar eller verksamhetsutvecklingsprojekt
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
169 79 SOLNA Kontakt
Contact
Carl-Henric Möller carl-henric.moller@jeffersonwells.se Jobbnummer
10003727