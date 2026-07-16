2 behandlare till Relationsvåldscenter i Södertälje
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2026-07-16
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Är du en behandlare som tror på människors möjlighet till förändring?
Då kan du vara den vi söker. Relationsvåldscenter i Södertälje befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu två behandlare som vill bidra med kunskap, engagemang och mod i arbetet för ett tryggare Södertälje.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors liv. Du blir en del av en verksamhet med stor samhällsnytta, där varje insats och varje möte kan vara avgörande för att bryta våld, skapa trygghet och stärka människors förutsättningar för ett liv fritt från våld.
Vi som jobbar på Relationsvåldscenter är delade i öppenvård, där behandlare ingår, och myndighet vilka består av behandlare, socialsekreterare och gruppledare. Totalt 15 personer. Tillsammans har vi på enheten unik kompetens och erfarenhet med olika utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Det betyder att vi är ett starkt gäng som arbetar ihop och respekterar, utmanar och stöttar varandra. Allt för att våra klienter och medborgare ska få en så bra livssituation som det bara är möjligt. Vårt mål är alltid att de ska få leva ett liv i trygghet fritt från våld. På vår enhet som heter Stöd till Vuxen så arbetar även budget och skuldrådgivare, vräkningsförebyggare, uppsökare, gruppledare och snart även två persopner som ska arbeta inom området psykisk ohälsa.
Nu söker vi två behandlare med engagemang, kompetens och driv – är du en av dem? Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierat, kvalificerat och meningsfullt uppdrag där du möter människor i olika livssituationer. Du kommer att:
• Genomföra individuella behandlings- och stödsamtal med vuxna som utsatts för våld i nära relation samt med vuxna som utövar våld i nära relation
• Leda och genomföra gruppverksamheter
• Arbeta med biståndsbedömda insatser enligt genomförandeplan
• Erbjuda råd- och stödsamtal inom ramen för förebyggande och tidiga insatser
• Samverka med interna och externa aktörer såsom socialtjänst och hälso- och sjukvård
• Delta i informationsinsatser, utbildningar och utvecklingsarbete inom området våld i nära relation
• Bidra till att utveckla verksamhetens metoder, arbetssätt och förebyggande insatser
Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med kollegor och samverkanspartners. Då vi vill vara tillgängliga för målgruppen kan arbete på kvällstid förekomma vid exempelvis gruppverksamhet och informationsinsatser.
Vem är du?
Vi söker dig som engageras av frågor som rör våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt hur normer och maktstrukturer påverkar människors liv. Du tror på människors möjlighet till förändring och vill vara med och skapa förutsättningar för ökad trygghet, självständighet och hållbara relationer. Du är trygg i dig själv och kan möta människor i komplexa situationer med respekt och lyhördhet.
Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer samtidigt som du kan sätta professionella gränser. Du arbetar strukturerat, är självständig och har lätt för att samarbeta med andra professioner. Vi ser också att du är utvecklingsorienterad och vill vara med och forma framtidens stöd till personer som påveras av våld i nära relation. Dina personliga egenskaper
• Relationsskapande och förtroendeingivande
• Trygg och stabil i mötet med människor i svåra livssituationer
• Självständig och ansvarstagande
• Samarbetsinriktad och prestigelös
• Strukturerad och flexibel
• Engagerad i utvecklings- och förändringsarbete Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg1)
• Erfarenhet av behandlingsarbete och stödsamtal med vuxna
• Erfarenhet av arbete inom området våld i nära relation
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av att ha samtal individuellt och i grupp
• Utbildning i behandlingsprogrammen Samtal om våld och Samtal om frihet
• Erfarenhet av behandlingsarbete med personer som utövar våld i nära relation
• Erfarenhet av uppsökande och förebyggande arbete inom socialtjänst
• Vana av att samverka med andra aktörer
• Flerspråkighet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och förmågan att skapa förändring tillsammans med de människor vi möter.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt viktiga arbete för ett tryggare Södertälje.
Vi erbjuder dig
Senare i sommar flyttar vi till nya anpassade lokaler där fyra olika enheter som på olika sätt arbetar främst med förebyggande arbete kommer att finnas. Lokalen ligger centralt på Turingegatan i Södertälje. Vi kommer enhetesvis att sitta i kontroslandskap en våning upp i huset. På markplan kommer alla våra samtalsrum att finnas där vi möter kommunens medborgare.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Enhetschef
Ulrica Blomgren ulrica.blomgren@sodertalje.se Jobbnummer
10004683