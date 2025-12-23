2 aktivitetscoacher till daglig verksamhet i Täby
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Täby Visa alla vårdarjobb i Täby
2025-12-23
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Omsorg AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en engagerad medarbetare som vill bidra till en meningsfull sysselsättning för våra kunder? Då är du den vi söker!
På Frösunda arbetar vi med Kundens fokus, individuellt anpassat stöd som genomgående präglas av respekt, engagemang och nyfikenhet. Detta bygger bland annat på individkunskap och kognitionskunskap. Utifrån kundperspektiv arbetar vi med att på olika sätt stödja kunderna och värna om personlig integritet och självbestämmande. På Frösunda arbetar vi med tydlig struktur, kommunikation och med ett lågaffektivt bemötande. Du behöver ha ett tydligt uttryckssätt, vara tålmodig, ansvarsfull samt trygg i dig själv. Du kommer att arbeta på en enhet som ligger i Gribbylund. Enheten tar emot vuxna personer tillhörande personkrets 1 enligt 1 § LSS. På enheten stöttar vi kunderna i att få en meningsfull och stimulerande arbetsdag genom individuella scheman och varierande aktiviteter. Flera av våra kunder saknar talat språk och det gäller att du som personal kan känna in och möta kunderna på det sätt de väljer att kommunicera.För att passa i denna roll krävs att du har följande kompetens och erfarenhet: - Arbetat inom LSS-boende eller på daglig verksamhet- Gymnasial utbildning som undersköterska, gärna med inriktning funktionsnedsättning- Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska- Datorvana-Körkort
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta lågaffektivt samt med AKK. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Frösunda tillämpar individuell lönesättning. Vi följer rådande kollektivavtal.Urval och intervjuer görs löpande.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Omsorg
Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg. Vår drivkraft är att leverera högsta möjliga livskvalitet till människor med behov av stöd och hjälp. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, inleds med 6 månaders provanställning
Omfattning: Deltid, ca 80 %
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-01-11
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Anne-Marie Malmsten, verksamhetschefanne-marie.malmsten@frosunda.se
010-130 33 47
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6970713-1763031". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Gribbylundsvägen 1 (visa karta
)
187 62 TÄBY Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
9663209