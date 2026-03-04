1:e socialsekreterare till vuxengruppen
Leksands kommun / Socialsekreterarjobb / Leksand
2026-03-04
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksands kommun i Leksand
, Rättvik
, Ale
eller i hela Sverige
Vår arbetsledare byter arbetsuppgifter inom arbetsgruppen och därmed behöver vi rekrytera en ny nyckelperson!
Har du stor kunskap om hur människor och samhället fungerar och ser helheten i ditt arbete? Har du förmågan att visa empati för dina medmänniskor och vill göra skillnad? Tycker du om att leda andra människor till utveckling?
Då kan det vara dig vi söker!
Höjdpunkter med jobbet:
• Ett arbete där det är nära till samverkan internt och externt
• Omväxlande, där ingen dag är den andra lik
Visste du:
• att i Leksands kommun erbjuder vi möjlighet till hybridarbete, arbete på distans, upp till två dagar i veckan?
• att du har fem extra lediga dagar varje år, utöver dina semesterdagar, samt möjlighet till semesterväxling?
• att varje medarbetare i kommunen erbjuds friskvårdsbidrag?Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som arbetsledare i vuxengruppen tar du ett tydligt ansvar för att, tillsammans med enhetschef, leda, stödja och utveckla det dagliga arbetet i arbetsgruppen. I rollen är du en nära ledare som bidrar till struktur, kvalitet och ett gott arbetsklimat. Du leder och fördelar arbetet på enheten samt fungerar som ett professionellt stöd i ärendehandledning och driver utvecklingsarbete i linje med verksamhetens mål. Med ditt engagemang och din erfarenhet skapar du trygghet i uppdraget och förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt uppdrag. Du arbetar för att enheten ska uppnå nya socialtjänstlagens ambitioner.Profil
• Du är utbildad socionom eller innehar annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du har goda kunskaper om myndighetsutövning gällande skadligt bruk och beroende, LSS/ socialpsykiatri, våld i nära relationer och ekonomiskt bistånd.
• Om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning sedan tidigare är det meriterande.
• Då arbetsuppgifterna innebär löpande dokumentation krävs att du kan hantera digitala arbetsverktyg.
• Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare är meriterande.
• B-körkort är ett krav.
Du innehar ledaregenskaper och tycker om att både arbeta själv och utveckla andra mot uppställda mål. För att klara av tjänsten behöver du vara en trygg och stabil person med god självinsikt - som kan skilja på det personliga och det professionella. Du behöver även vara en fena på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och hålla uppsatta tidsramar. Då tjänsten innebär att du jobbar med människor som kan befinna sig i en svår social och utsatt situation förväntas du visa omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut samt vara tillmötesgående i ditt bemötande och ha en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt i den här rekryteringsprocessen på din personliga profil.
Om arbetsplatsen
Inom IFO Vuxen möter vi människor som har behov av insatser i olika former. I arbetsgruppen ansvarar vi för områden som våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende samt ekonomiskt bistånd. Vi lägger stort fokus på intern och extern samverkan för att ge bästa möjliga stöd och hjälp till våra medborgare.
Sociala sektorn är den största av fyra sektorer i Leksands kommun. Sektorn ansvarar för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård (HSR), individ och familjeomsorg (IFO), öppenvård och myndighetsutövning och består av cirka 550 tillsvidareanställda medarbetare och 200 vikarier.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll.
Vilken typ av kontroll som genomförs beror på tjänstens innehåll och ansvar. Om den aktuella tjänsten omfattas av detta kommer du att få information om det i samband med rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdatum är: 1 mars
Tillsättning sker efter överenskommelse. Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef IFO vuxen
Marie Holst Bustad marie.holst@leksand.se 0274-80358 Jobbnummer
9777352