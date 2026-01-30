1:e socialsekreterare till Vuxenenheten
Din arbetsplats
På Vuxenenheten arbetar totalt sju socialsekreterare, 4 med inriktning skadligt bruk och beroende (SoL och LVM), tre socialsekreterare med inriktning socialpsykiatri (SoL), en 1:e socialsekreterare, en samordnare, tre behandlingsassistenter och en enhetschef.
Nu söker vi en ny 1:e kollega som vill ingå i vår arbetsgrupp!
Vår enhet har en god kollegial sammanhållning med stort engagemang och kunskap. Vi möjliggör ett stimulerande och ansvarsfullt arbete, där kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet hos oss. Du kommer att sitta i kommunhuset i Mölnlycke tillsammans med övriga myndighetsutövare.Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i en trivsam, och kompetent arbetsgrupp!
Ditt uppdrag
Till uppdraget som 1:e socialsekreterare ingår att leda och fördela det dagliga arbetet på enheten. Du jobbar för verksamhetens uppsatta mål och är driven i utvecklingsarbetet framåt. Vidare ansvarar du för omvärldsbevakning samt att främja och underlätta samverkan och samarbete internt såväl som externt.
Vi söker dig som uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du har ett gott bemötande, gillar att samarbeta och utför dina arbetsuppgifter med ett genuint intresse. Du ska vara flexibel, ha förmåga att lyssna och se saker ur olika perspektiv, ha god organisatorisk förmåga och kunna uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift.
Du behöver ha en god förmåga att förstå verksamheten både ur ett klient- såväl som medarbetar- och arbetsgivarperspektiv. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
I rollen som 1:e socialsekreterare ger du socialsekreterarna metodstöd i ärendehandläggning och juridiska frågor. Du eftersträvar alltid att upprätthålla rättssäkerheten på enhetens myndighetsutövning.
Du ansvarar för att säkerställa att socialsekreterarna arbetar i enlighet med det politiska uppdrag och det regelverk som styr vårt arbete, där även kvalitetssäkring av ärendehandläggning ingår.
Vidare är du, som 1:e socialsekreterare, en del av enhetens ledningsgrupp vilket innebär att du arbetar på uppdrag av enhetschef och förväntas bidra till verksamhetens målarbete och utveckling. En viktig del i arbetet är att kunna anpassa ditt ledarskap och metodstöd efter socialsekreterarnas behov. Rollen innebär även att representera förvaltningen i olika sammanhang i kommunen samt att företräda nämnden i förvaltningsdomstol.
Du kommer arbeta nära en enhetschef med ett tydligt ledarskap där stort fokus ligger vid att arbeta på ett strukturerat och genomtänkt sätt för att säkerställa att enheten arbetar på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Det här krävs för tjänsten
• Socionomexamen.
• Tidigare erfarenhet av arbete som 1:e socialsekreterare.
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• God kännedom om lagstiftning (SoL och LVM)
• God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både i tal och i skrift.
• Förmåga till samarbete och tydlig kommunikation då arbetet innefattar samverkan med olika enheter och myndigheter.
• Körkort.
Meriterande:
• Att leda utan att vara chef eller liknande arbetsledarutbildning.
• Flerårig erfarenhet av arbete som 1:e socialsekreterare.
• Erfarenhet av arbete som 1:e socialsekreterare inom området skadligt bruk och beroende och/eller socialpsykiatri.
• Tidigare erfarenhet av arbete inom skadligt bruk och beroende och/eller socialpsykiatri
• Erfarenhet av metoderna IBIC och ASI.
• Erfarenhet och kunskap om de evidensbaserade metoder som används inom skadligt bruk och beroendevården.
• Kunskap/erfarenhet av verksamhetssystemen Combine och Treserva.
• Arbete enligt den nya Socialtjänstlagen, så som i form av insatser utan behovsprövning, IUB.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Ledarskapsförmåga:? Förmåga att leda, motivera och stötta sina kollegor på ett coachande sätt.? Struktur och planering:? God förmåga att strukturera och prioritera både sitt eget och andras arbete.? Kommunikation:? Tydlig, empatisk och professionell kommunikationsförmåga i både tal och skrift.? Beslutsförmåga:? Förmåga att fatta beslut, stå emot påtryckningar och sätta gränser vid behov.
Hänsyn tas till personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
• Ett generöst friskvårdsbidrag och extern processhandledning.* Frukost och eftermiddagsfika varje dag erbjuds mot en väldigt förmånlig kostnad.* Möjlighet att arbeta på distans.* En arbetsplats i fina lokaler i Mölnlycke med cirka 10 minuters bilfärd alternativt 15 minuters bussfärd från centrala Göteborg. Busshållplatsen ligger i anslutning till arbetsplatsen och det finns möjlighet till gratis parkering.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
