1:e socialsekreterare till vårt beroendeteam
Borlänge kommun, Vuxenenheten / Socialsekreterarjobb / Borlänge Visa alla socialsekreterarjobb i Borlänge
2026-04-17
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Vuxenenheten i Borlänge
Vuxenenheten är en enhet under verksamhetsområdet Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar vi inom många skilda verksamheter som kan refereras till Socialtjänsten, arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vuxenenheten består av en enhetschef och två biträdande enhetschefer. Enhetens huvudsakliga uppdrag består av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd, Socialpsykiatri och Skadligt bruk och beroende.
Hos oss arbetar vi i mindre team och varje team arbetsleds av en 1:e socialsekreterare och inom enheten arbetar det fem 1:e socialsekreterare.
Tillsammans på enheten är vi ca 60 medarbetare som är uppdelade i följande team:
Team 1-4 handlägger ekonomiskt bistånd.
Dödsboteam handlägger dödsboärenden.
FUT team handlägger ärende vid misstanke om felaktiga utbetalningar.
Biståndsteam handlägger ärenden inom socialspsykiatri.
Beroendeteam handlägger ärenden inom skadligt bruk och beroende.
Även om alla är indelade i team så samverkar vi och hjälper varandra över teamsgränserna och i rollen som 1:e hos oss betyder det att man täcker upp för övriga 1:ar vid frånvaro.
I och med att vår 1:e socialsekreterare inom skadligt bruk och beroende slutar hos oss så har vi behov av att rekrytera en ny 1:e socialsekreterare med kunskaper och erfarenhet inom området.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
Arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare är det du som är våra handläggares närmaste arbetsledare och den som leder och fördelar arbetet i gruppen/teamet. Du arbetsleder genom att coacha och vägleda medarbetare utifrån gällande lagstiftning och driver utvecklingsarbeten tillsammans med enhetens ledningsteam och handläggare. Du ansvarar för ärendegenomgångar med varje medarbetare i teamet.
1:e socialsekreterare ingår i enhetens ledningsteam tillsammans med övriga 1:e socialsekreterare, biträdande enhetschefer och enhetschef.
Ledningsteamet har ett nära samarbete för att möjliggöra arbetet med förbättringar och utveckling. En viktig arbetsuppgift är att implementera nya arbetssätt och rutiner i teamet utifrån dialog med våra metodstödjare.
Vi prioriterar vår arbetsmiljö och enheten präglas av ett prestigelöst och gott arbetsklimat där vi tillsammans tar ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Utbildad socionom med tidigare erfarenheter av att leda och fördela arbete inom socialtjänsten.
Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsdel kopplat till skadligt bruk och beroende.
Erfarenheter av utredningsarbete inom området skadligt bruk och beroende och därmed goda kunskaper om myndighetens ansvar och gällande lagstiftning.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift samt B-körkort för manuellt växlad bil.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kan se helheten och som kan prioritera utifrån övergripande strategier.
Du tar snabbt in ny kunskap och använder dina erfarenheter på ett flexibelt sätt.
Du är uppmärksam och tar tag i olösta problem.
Du strävar efter att etablera trovärdighet, förtroende och för att skapa samarbeten med personer på olika nivåer i kommunen
Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt och säkerställer att mottagaren har förstått.
Du är stabil, trygg och stresstålig i en komplex och ibland pressad miljö.
Meriterande kvalifikationer:
Utbildning inom MI, Signs of Safety och ASI.
Erfarenhet av myndighetsutövning inom bistånd socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd.
Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet VIVA.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320110".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Vuxenenheten Kontakt
Biträdande enhetschef
Eva Andersson 0243-660 71
9861681