1:e socialsekreterare till utredningsgrupp barn och unga
2026-04-23
Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
Din arbetsplats
Vi söker dig som vill göra skillnad för barn och familjer på riktigt!
Vi söker dig som är erfaren och engagerad, öppen för olika perspektiv och som vill skapa långsiktiga hållbara lösningar för barn och deras familjer. I Härryda är vi måna om våra klienter och strävar alltid efter att ge ett gott bemötande. Vi är också måna om varandra och har en hög teamkänsla.
Inom enheten för utredning och skydd arbetar vi i mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. BBiC och Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete, då vi tillsammans med familjerna utforskar nätverk och dess egna lösningar, alltid med barnets trygghet och bästa som utgångspunkt. Vi driver processer framåt genom att vara strukturerade, nyfikna, nytänkande och modiga.
Enheten för utredning och skydd består av ett mottag, två utredningsgrupper, en högintensiv utredningsgrupp samt socialtjänstens våld i nära relationer-team. Inom verksamhetsområdet ingår även enheten för förebyggande stöd samt enheten för familjestöd och familjehem, vilket möjliggör nära samverkan och rätt hjälp i rätt tid.
Vår enhet kännetecknas av respekt, trygghet, mod, nyfikenhet och arbetsglädje. Tillsammans arbetar vi aktivt med arbetsmiljö, trivsel, delaktighet och utveckling. Hos oss ingår du i ett team som är genuint trivsamt, omtänksamt, prestigelöst och kompetent!
Vi söker en 1:e socialsekreterare som vill driva processer framåt genom att vara strukturerad, juridiskt kunnig, nyfiken samt modig och du stöttar din grupp till att vara detsamma - tillsammans med enhetens fyra övriga 1:e socialsekreterare och våra två verksamhetsnära enhetschefer.
Ditt uppdrag
Som 1:e socialsekreterare är ditt främsta ansvarsområde att leda och fördela arbetet samt fungera som ett lättillgängligt stöd, såväl enskilt som i grupp. Du företräder ärenden i nämnden och förvaltningsdomstol. Våra 1:e socialsekreterare arbetsleder varsin arbetsgrupp, om fem till sex socialsekreterare, samt har ett övergripande gemensamt ansvar för arbetsledningen på enheten.
Som 1:e socialsekreterare har du en samordnande roll och arbetar för en god samverkan med externa och interna verksamheter. Du planerar, omvärlds-bevakar och utvecklar vår verksamhet på enhetsnivå men även inom verksamhetsområdet, tillsammans med medarbetare, 1:e-kollegor och enhetschefer. Du ger metodstöd och tar ansvar för introduktionen av nyanställda kollegor tillsammans med enhetschef och kollegor. Du utgår från aktuella riktlinjer och tar ansvar för att arbetet sker rättssäkert, är av god kvalité och resurseffektivt. I din grupp kommer du att ha socialsekreterare som är både nyare i uppdraget och de som har arbetat med myndighetsutövning i många år.
Kvalifikationer
• Du har socionomexamen
• B-körkort
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
Meriterande
• Erfarenhet av arbetsledande uppdrag
• Erfarenhet av socialt arbete med barn och unga
• Utbildning i ledarskap, BBiC, Signs of Safety, evidensbaserade metoder, MI, ViNR eller hedersrelaterat våld och förtryck
För anställning i myndighetsutövande uppdrag genomförs bakgrundskontroll, inkl utdrag från Polisens belastningsregister samt studiebevis via högskola eller universitet
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du är ansvarstagande, kunnig, analytisk och har ett tydligt barnfokus. Du är omtänksam och trygg i dig själv. Du bibehåller lugn och fokuserar på rätt saker. Du är har ett helhetstänk samt mod. Du är bekväm med att fatta beslut och fördela arbetsuppgifter. Du är bra på att kommunicera samt samarbeta med andra och tycker att det är roligt att bidra till dina kollegors utveckling på ett pedagogiskt och tryggt sätt. Du visar ett gott omdöme och god människosyn. Du vill bidra till att bibehålla vår positiva arbetsmiljö och härliga stämning.
I arbetet är det viktigt att du kan formulera dig väl i tal och skrift samt att du anpassar kommunikationen till situation och målgrupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
• Du känner dig trygg på jobbet och i ditt uppdrag
• Du har kontinuerliga avstämningar med och stöd av enhetschef
• Du ingår i enhetens strategigrupp
• Du får kontinuerligt stöd av dina 1:e socialsekreterar-kollegor i verksamhetsområdet i möte och extern processhandledning
• Som nyanställd får du ett tryggt mottagande enligt vårt introduktionsprogram
• Du har lätt tillgång till stödfunktioner
Du utvecklas och känner arbetstillfredsställelse
• Du får en kompetensutvecklingsplan som innefattar fortbildning tex inom Yrkesresan och Signs of Safety
• Här finns goda utvecklingsmöjligheter för kompetensutbildning och professionell utveckling i ledarskap utifrån intresse och verksamhetens behovv
Det lilla extra som är självklart hos oss
• Du har eget rum, nära till övrig arbetsledning och chefer
• Vi har flextid och möjlighet till att arbeta viss tid på distans
• Konkurrensmässig lön
• Förmåner som tex ett generöst friskvårdbidrag
• Dessutom dukas det fram frukostbuffé och eftermiddagsfrukt varje dag mot en mindre kostnad
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Vår kommun är tillräckligt liten för att kunna skapa nära och hållbar samverkan med andra professionella samt tillräckligt stor för att göra kloka satsningar där det behövs. Våra lokaler finns i Härryda kommunhus, i Mölnlycke centrum, det är nära till mataffärer, restauranger, lokaltrafik (20 minuter till centrala Göteborg) och gratis parkering.
Övrig information
Vi kommer att påbörja rekryteringsarbetet och digitala kortintervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden, så sök nu!
Vi vill upplysa att en ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, skicka ansökan i pappersform till: Härryda kommun,Personalfunktionen,Sofia Götberg,435 80 Mölnlycke. Ansökan kommer hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320882".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
435 80 MÖLNLYCKE
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
SSR
Sara Friedrichsen sara.friedrichsen@harryda.se 031-724 67 09
