1:e socialsekreterare till utredningsgrupp barn och unga
Härryda kommun / Socialsekreterarjobb / Härryda Visa alla socialsekreterarjobb i Härryda
2026-08-03
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Härryda är en kommun som vågar!
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
1 plats(er).
Din arbetsplats
En av våra härliga utredningsgrupper söker ny 1:e socialsekreterare!
Gruppen är härligt inkluderande, engagerad, strukturerad och rolig! Vi är måna om varandra och har en hög teamkänsla. Vi söker en arbetsledare som vill leda med kunskap och entusiasm, erfarenhet och struktur. Du vägleder till långsiktiga hållbara lösningar för barn och deras familjer samt stöttar utredarna till att driva både ärendeprocesser och enhetens utvecklingsarbete framåt. I Härryda är vi måna om våra klienter och strävar alltid efter att ge ett gott bemötande.
Inom enheten för utredning och skydd arbetar vi i mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. BBiC och Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete, då vi tillsammans med familjerna utforskar nätverk och dess egna lösningar, alltid med barnets trygghet och bästa som utgångspunkt. Vi driver processer framåt genom att vara strukturerade, nyfikna, nytänkande och modiga.
Enheten för utredning och skydd består av ett mottag, två utredningsgrupper, en högintensiv utredningsgrupp samt socialtjänstens våld i nära relationer-team. Vi har mycket och nära samverkan inom verksamhetsområdet, där även enheten för förebyggande stöd samt enheten för familjestöd och familjehem ingår.
Vår enhet kännetecknas av respekt, trygghet, mod, nyfikenhet och arbetsglädje. Tillsammans arbetar vi aktivt med arbetsmiljö, trivsel, delaktighet och utveckling. Hos oss ingår du i ett team, med enhetens fyra övriga 1:e socialsekreterare och våra två verksamhetsnära enhetschefer, som är genuint trivsamt, prestigelöst och kompetent!
Ditt uppdrag
Som 1:e socialsekreterare leder och fördelar du arbetet samt fungerar som ett lättillgängligt stöd, såväl enskilt som i grupp. Du företräder ärenden i nämnden och förvaltningsrätt. Våra 1:e socialsekreterare arbetsleder varsin arbetsgrupp samt har ett övergripande gemensamt ansvar för arbetsledningen på enheten.
Som 1:e socialsekreterare har du en samordnande roll och arbetar för en god samverkan med externa och interna verksamheter. Du planerar, omvärlds-bevakar och utvecklar vår verksamhet på enhetsnivå men även inom verksamhetsområdet, tillsammans med medarbetare, 1:e-kollegor och enhetschefer. Du ger metodstöd och tar ansvar för introduktionen av nyanställda kollegor tillsammans med enhetschef och kollegor. Du utgår från aktuell lagstiftning och tar ansvar för att arbetet sker rättssäkert, är av god kvalité och resurseffektivt. I din grupp kommer du att ha socialsekreterare som är både nyare i uppdraget och de som har arbetat med myndighetsutövning i många år.
Det här krävs för tjänstenPubliceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Socionomexamen
B-körkort
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledande uppdrag
Erfarenhet av socialt arbete med barn och unga
Utbildning i ledarskap, BBiC, Signs of Safety, evidensbaserade metoder, MI eller ViNR
För anställning inom myndighetsutövning genomförs bakgrundskontroll samt studiebevis inhämtas via högskola eller universitet. För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du är ansvarstagande, kunnig, analytisk och har ett tydligt barnfokus. Du är omtänksam och trygg i dig själv. Du bibehåller lugn och fokuserar på rätt saker. Du är har ett helhetstänk samt mod. Du är bekväm med att fatta beslut och fördela arbetsuppgifter. Du är bra på att kommunicera samt samarbeta och tycker att det är roligt att bidra till dina kollegors utveckling på ett pedagogiskt och tryggt sätt. Du visar ett gott omdöme och god människosyn. Du vill bidra till att bibehålla vår positiva arbetsmiljö och härliga stämning. I arbetet är det viktigt att du kan formulera dig väl i tal och skrift samt att du anpassar kommunikationen till situation och målgrupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Du känner dig trygg på jobbet och i ditt uppdrag
Du har kontinuerliga avstämningar med och stöd av enhetschef
Du ingår i enhetens strategigrupp
Du får kontinuerligt stöd av dina 1:e socialsekreterar-kollegor i verksamhetsområdet i möte och extern processhandledning
Som nyanställd får du ett tryggt mottagande enligt vårt introduktionsprogram
Du har lätt tillgång till stödfunktioner
Du utvecklas och känner arbetstillfredsställelse
Du får en kompetensutvecklingsplan som innefattar fortbildning tex inom Yrkesresan och Signs of Safety
Här finns goda utvecklingsmöjligheter för kompetens och professionell utveckling i ledarskap utifrån intresse och verksamhetens behov
Det lilla extra som är självklart hos oss
Du har ett eget arbetsrum, nära till medarbetare, övrig arbetsledning och chefer
Vi har flextid och möjlighet till att arbeta viss tid på distans
Konkurrensmässig lön
Förmåner som tex ett generöst friskvårdbidrag
Dessutom dukas det fram frukostbuffé och eftermiddagsfrukt varje dag mot en mindre kostnad
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Övrig information
Urval till digitala kortintervjuer sker vecka 35 och längre intervjuer sker vecka 36-37.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Enhetschef Utredning och skydd
Anna Tell anna.tell@harryda.se +46317246109 Jobbnummer
10019199