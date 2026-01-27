1:e Socialsekreterare till utredningsenheten barn och unga
2026-01-27
OM ARBETSPLATSEN
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen består av tre sektioner; vuxenutbildning, utförare samt myndighetssektionen. En målsättning är att arbeta mer tvärprofessionellt kring de medborgare vi möter - allt för att lyckas i vårt gemensamma uppdrag att skapa nytta och ge stöd.
Utredningsenheten barn, unga & vuxna består av en enhetschef, två administratörer, fyra 1:e socialsekreterare, två familjehemssekreterare samt 20 socialsekreterare. Inom enheten arbetar socialsekreterarna med mottag, utredning och placering, där samarbete mellan kollegorna är avgörande. Som 1.e Socialsekreterare kommer du ha ansvar för helheten inom området barn och unga och frågorna du ställs inför kan variera över tid. Utifrån vilken kompetens du har med dig in i uppdraget matchar vi mot behov eller klär på dig mer kunskap för att du ska kunna axla ansvaret.
Vi ger våra invånare möjlighet att växa och utvecklas samt bidrar till trygga uppväxtvillkor för barn och unga. Därmed ökar invånarnas livskvalité där fler tar ansvar och bidrar till en hållbar framtid. Hos oss får du en arbetsplats med en god stämning, delaktighet i verksamhetsutveckling och ett öppet arbetsklimat. Vi är ett team med engagemang och en härlig bredd av både kompetenser och erfarenheter.
Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.

Arbetsuppgifter
I rollen som 1:e Socialsekreterare har du en arbetsledande funktion tillsammans med tre andra 1:e Socialsekreterare. Du verkar för en kostnadseffektiv verksamhet i enlighet med politiskt uppdrag och driver utveckling i samverkan med enhetschef och medarbetare. Med din specialistkunskap inom lagar och förordningar är du ett expertstöd för andra i sektionen och fungerar som sakkunnig. Du verkar för att insatserna utförs med god kvalité och rättssäkerhet med individen i fokus. Du är även en stödfunktion för socialsekreterare och fungerar som en handledande roll i komplexa ärenden. För nya medarbetare planerar du en god introduktion för att skapa en trygghet i uppdraget.
Du omvärldsbevakar kontinuerligt inom aktuella områden och därigenom håller dig ajour med gällande lagstiftningar och förändringar som sker inom området. Du arbetar aktivt för verksamhetens utveckling av kompetens så väl på individ som verksamhetsnivå. Du blir en referenspunkt för andra i att följa de mål och riktlinjer som finns inom kommunen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen med erfarenhet av området myndighetsutövning, gärna inom barn och unga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning. Då kommunikation är en grundsten i rollen, kommunicerar du väl på svenska både i tal och skrift. B-körkort och digital vana är krav för tjänsten.
Du samordnar andra och skapar engagemang och delaktighet i de sammanhang du befinner dig i.
Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och hela kommunens bästa, med ett engagemang och vilja att driva saker framåt.
I samarbetet med kollegor, chef och andra aktörer anpassar du dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Som person är du trygg och stabil. Du har en positiv energi och inställning i de situationer du möter, där du strävar efter att vara en del av lösningen.
Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och anpassar din kommunikation och budskap efter målgrupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
ANSÖKAN
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0140-68100.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Ersättning
Enhetschef
