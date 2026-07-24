1:e socialsekreterare till utredningsenheten - vikariat
Uddevalla Kommun / Socialsekreterarjobb / Uddevalla Visa alla socialsekreterarjobb i Uddevalla
2026-07-24
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
Vi söker en 1e socialsekreterare som vill vara med och göra skillnad för barn, unga och familjer i Uddevalla kommun!
En av våra uppskattade 1e socialsekreterare är föräldraledig och vi söker därför en vikarierande 1e socialsekreterare under hennes frånvaro.
Hos oss får du en arbetsplats med höga ambitioner, där lärande och kvalitet står i fokus. Du leder, tillsammans med dina fyra 1e socialsekreterar-kollegor, det dagliga arbetet på enheten och samarbetar nära kollegor inom hela avdelningen för barn och unga.
Utredningsenheten består av 28 socialsekreterare, fem 1e socialsekreterare, en socialadministratör och två verksamhetsnära enhetschefer.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en lärande organisation med stark kollegial anda, trygga stödstrukturer och stort fokus på en god arbetsmiljö. Vi erbjuder dessutom:
Stöd och utveckling: Strukturerad introduktion, kompetensutveckling samt en erfaren mentor under din första tid.
Digitalt stöd som frigör tid: Uddevalla kommun ligger i framkant inom digitalisering. Vi använder AI-verktyget 'Samtal till Text' som spelar in, transkriberar och sammanfattar klientmöten och stora dokument. Det frigör tid för våra socialsekreterare så att de kan fokusera på dialog och analys i stället för administration.
Flexibilitet & hälsa: Flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete, friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme per vecka under arbetstid.
Extra återhämtning: Förtroendetid som ger cirka 4,5 extra lediga dagar per år utöver din ordinarie semester. Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
I rollen som 1:e socialsekreterare ansvarar du för att arbetsleda socialsekreterarna, fördela ärenden och bidra till en god arbetsmiljö.
Du säkerställer att förhandsbedömningar, utredningar och uppföljningar sker i tid och med hög rättssäkerhet. Du ger metodstöd, fungerar som bollplank och kunskapsresurs för socialsekreterarna. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom avdelningen för barn och unga.
Du är en del i enhetens ledningsgrupp och leder tillsammans med enhetschefer och övriga 1e socialsekreterare utvecklingsarbetet inom enheten.
Du ansvarar för ärendedragning inför nämnd och utskott samt företräder nämnden i förvaltningsdomstol.
Vi söker dig som vill ta ansvar, leda och utveckla!
I rollen som 1:e socialsekreterare är du en viktig del i att skapa struktur, kvalitet och arbetsro i vardagen. Du har ett situationsanpassat förhållningssätt och är trygg, lugn och stabil i din yrkesroll.
Samarbete är en självklarhet för dig – du ser styrkan i att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål och skapa nya möjligheter. Du är inte rädd för utmaningar och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
För att lyckas i rollen har du en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och har lätt för att växla mellan strategiskt och operativt arbete.
Du är en tydlig och kommunikativ ledare som skapar förtroende och engagemang i arbetsgruppen. Du anpassar ditt ledarskap efter situation och individ och har förmåga att identifiera behov och agera därefter.
Du ser möjligheter i förändring och har dokumenterad erfarenhet av att bidra till utveckling av arbetssätt och kvalitet i verksamheten.
Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt med bibehållen kvalitet och struktur.KvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Flerårig erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning inom barn och unga
Goda kunskaper om aktuell lagstiftning inom området samt BBIC
B‐körkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbetsledning inom verksamhetsområdet barn och unga
Kunskap i verksamhetssystemet Lifecare
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Inför anställning krävs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret i enlighet med Socialtjänstens riktlinjer.
Tjänsten är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse. Vikariatet gäller till och med 2027-08-31, med eventuell möjlighet till förlängning.
__________________________
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utredningsenheten barn o unga Kontakt
Enhetschef
Emma Olander emma.olander@uddevalla.se 0522-696748 Jobbnummer
10010895