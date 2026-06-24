1:e socialsekreterare till utredande enheter på Barn och Unga
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2026-06-24
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Om jobbet
Vi söker nu två 1:e socialsekreterare till två utredande enheter på Barn och Unga 1 och 4 i socialförvaltningen Nordost, med placering på socialkontoret på Hjällbo.
På utredningsenheterna utreder vi familjers behov av bistånd och skydd utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer efter inkommen anmälan/ansökan. Vi handlägger ärendet enligt SOL/LVU och följer även upp beviljade bistånd samt medverkar till att familjens egna resurser och lösningar tillvaratas.
Som 1:e socialsekreterare arbetsleder du socialsekreterare utifrån gällande lagstiftning och ansvarar för ärendehantering samt rättssäkerhet. I din roll fungerar du som ett tillgängligt och nära stöd där du arbetsleder, coachar och ger metodhandledning i det dagliga arbetet. Du företräder socialtjänsten i individutskottet samt i den förekommande juridiska processer/förhandlingar. Du ansvarar för metodutveckling och håller dig uppdaterad inom området genom aktuell forskning. Utifrån uppdraget kommer du att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt. Du kommer även att ingå i en grupp med 1:e socialsekreterare vilket möjliggör ett gott kollegialt stöd, liksom kraft att driva utvecklingsarbetet av barn och unga verksamheten i Nordost.
Barn och Unga 1 och 4 består av en enhetschef, tre 1:e socialsekreterare och 18 socialsekreterare. Som 1:e socialsekreterare hos oss stöttar du en grupp på sex socialsekreterare. Det är en spännande och stimulerande verksamhet där vi samarbetar och har ett gott arbetsklimat. Arbetet är baserat på BBIC, Signs of Safety, SKR:s utredning om förbättrad dokumentation. Vi arbetar även enligt FAS-system vilket ger förutsättningar för en god arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och återhämtning. Det finns också stor möjlighet att påverka och bygga upp enheten tillsammans med kollegorna.
Du kommer till en spännande stadsdel med komplexitet som gör arbetet både varierande och stimulerande. Du har extern handledning tillsammans med dina kollegor och har goda möjligheter till att både utvecklas själv och utveckla andra.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen samt flera års erfarenhet som socialsekreterare inom myndighetsutövning Barn och Unga. Det ses som meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbetsledning inom området. Du är väl förankrad inom områdets lagstiftning gällande insatser inom socialtjänstlagen (SoL) och aktuell tvångslagstiftning (LVU). Du behöver också ha god kunskap inom dokumentationssystemet Treserva samt erfarenhet och kunskap av att arbeta enligt BBIC.
I rollen som 1:e socialsekreterare tar du ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens bästa i fokus. Du är mån om att slutföra dina arbetsuppgifter samt att de blir utförda på rätt sätt. Vidare har du förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Som arbetsledare är du lyhörd och söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du lägger stor vikt vid att arbeta för sammanhållning i arbetsgruppen och skapar utrymme för dialog. Utifrån rollen som 1:e socialsekreterare använder du tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser även till att arbetet slutförs och följer upp resultat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag. Så tveka inte att söka redan idag!Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik.
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Hos oss är mångfald en självklar del av vårt arbete. Vi värdesätter olika perspektiv och erfarenheter och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö för alla.Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Enhetschef
Maria Lindholm 031-3651247 Jobbnummer
9976189