1:e socialsekreterare till Säkerhetsteam på Socialförvaltningen Hisingen
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Beskrivning
Socialförvaltningen Hisingen söker nu en 1:e socialsekreterare som vill vara med och bygga upp och leda ett nytt säkerhetsteam för barn och unga (0–18 år). Rollen passar särskilt dig som har erfarenhet av och arbetsledande roll från både barnavårdsutredningar och familjebehandling.
Säkerhetsteamet kommer bestå av två socialsekreterare, två familjebehandlare och en 1:e socialsekreterare med arbetsledande ansvar, organiserat i ett av Hisingens utredningsenheter men ska arbeta för hela BoU Myndighet, Resurs och familjehemsvård.
En central del av uppdraget är att identifiera, mobilisera och involvera familjen och nätverket för att stärka barnets säkerhet och skapa varaktiga lösningar, i ärenden där det finns hög oro för barnet/den unges situation med risk för placering. Målet är att skapa hållbara lösningar för barn att bo kvar hemma eller återförenas med sina vårdnadshavare på ett tryggt sätt, samtidigt som behovet av placeringar utanför hemmet minskar. Säkerhetsteamet ska också bidra till att öka möjligheterna till nätverksplaceringar i samverkan med Familjehemsenheten och gemensamt utvecklade arbetssätt som möjliggör snabba placeringar inom barnets nätverk.
Säkerhetsteamets uppdrag är att arbeta tvärprofessionellt och ta ett samlat ansvar för myndighetsutövning, risk- och skyddsbedömningar, behandlingsinsatser och uppföljning av barnets situation samt arbeta med arbetsmetoder som säkerhetsplanering, nätverksmöten och högintensivt behandlingsarbete. En säkerhetsplanering innebär att teamet mobiliserar föräldrarna och deras nätverk för att uppnå en säkerhetsplan, som beskriver vem som ska göra vad för att barnet/den unge alltid ska vara tryggt och säkert.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av intensivt familjearbete där teamet träffar familjerna flera gånger i veckan. Det kan innebära oregelbundna arbetstider, som teamet till stor del kan påverka. Arbetet är flexibelt, komplext och utmanande.
Samtliga medarbetare i säkerhetsteamet ska på sikt ha kompetens att utföra samtliga arbetsuppgifter samt genomgå utbildningar för ett gemensamt och enhetligt förhållningssätt i arbetet med risk- och skyddsbedömningar och säkerhetsplanering. Utbildning i Signs of Safety och erfarenhet av nätverksarbete är meriterande för tjänsterna.
Som 1:e socialsekreterare för säkerhetsteamet ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet efter gällande lagstiftning, stötta och utveckla medarbetarna samt driva uppbyggnaden och implementeringen av det nya säkerhetsteamet tillsammans med kollegor och enhetschef. Rollen innebär också nära samverkan med andra enheter, chefer och 1:e kollegor, delta i nätverk och forum inom avdelningen och staden.Kvalifikationer
För tjänsten krävs socionomexamen samt erfarenhet av både myndighetsutövning inom barn och unga och familjebehandling. Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i tal och skrift. Du behöver ha god kunskap om barns utveckling, gällande lagstiftning och riktlinjer inom området samt ett intresse för utvecklings- och förändringsarbete. Arbetsgivaren söker en person med god ledarskapsförmåga som är strukturerad, samarbetsinriktad och har barnets bästa i fokus. Du kan snabbt behöva ändra perspektiv och förhållningssätt och behöver alltid ha ett lösningsorienterat förhållningssätt. Erfarenhet av arbetsledning, säkerhetsplanering, utbildning i Signs of Safety, familje- och nätverksarbete, kunskaper i Treserva och B-körkort är meriterande.
Sammanfattningsvis är det en kombinerad ledar-, specialist- och utvecklingsroll för dig som vill vara med och forma ett nytt arbetssätt med fokus på barns säkerhet, familjers delaktighet och nätverkets betydelse för långsiktigt hållbara lösningar.
Vill du vara en del av detta team? Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Intervjuerna väntas ske under vecka 32-34. Rekryterande chef är på semester mellan vecka 28-31 och svarar på eventuella frågor innan och efter den perioden.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs StadOm företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Milyon Tekle-Haile, SACO-rådet milyon.tekle.haile@socialhisingen.goteborg.se Jobbnummer
10000486