1:e Socialsekreterare till Myndighet Barn och ungdom
Vill du leda, inspirera och göra verklig skillnad för barn, unga och deras familjer i en verksamhet som satsar på kvalitet och utveckling? Då kan det vara dig vi söker!
Vilka är vi?
På Socialkontoret i Norrköping sätter vi alltid individens behov i centrum - med barnets bästa som vår främsta prioritet. Vårt mål är att skapa långsiktiga och positiva förändringar genom lösningar nära de människor vi finns till för. Kvalitet och rättssäkerhet är grunden i vårt arbete, och vi vill att alla invånare ska känna trygghet och ha tillgång till en social service av hög kvalitet.
Nu söker vi en 1:e socialsekreterare som brinner för barn och ungas rättigheter och som vill vara med och forma en verksamhet där kvalitet, samarbete och engagemang står i centrum.Vi erbjuder dig bland annat förtroendetid, individuell lönesättning, extern handledning, engagerade kollegor och ett arbetsklimat med stark teamkänsla - och mycket mer. Hos oss hjälps vi åt, lär av varandra och tar gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare är du en del av enhetens ledningsstruktur. Du arbetar nära enhetschefen och har en central roll i att leda och kvalitetssäkra verksamheten mot uppsatta mål. Du vägleder socialsekreterare i deras utredningsarbete, bedömningar och val av insatser. Du ansvarar för att kvalitetssäkra och utveckla arbetsmetoder samt introducera och handleda nyanställda.
Arbetet innebär också att följa upp verksamheten utifrån enhetens aktivitetsplan och att hålla dig uppdaterad om gällande lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd. Du företräder enheten i rättsliga sammanhang och samverkar med både interna och externa aktörer kring barn, ungdomar och deras familjer.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom utifrån socialtjänstlagen. En dokumenterad erfarenhet av en arbetsledande roll ser vi som positivt men inget krav.
Som person har du en förmåga att skapa engagemang och delaktighet i en arbetsgrupp. Du har ett coachande förhållningssätt som innebär att du strävar efter att medarbetarna ska bli självständiga i sitt yrkesutövande.
I rollen som 1:e socialsekreterare är det viktigt att du har fallenhet för att uttrycka dig i tal och skrift, samt är flexibel och pedagogisk i ditt sätt att uttrycka dig så att du når fram med din kunskap till andra.
Du agerar professionellt och driver de frågor som du ser är viktiga för verksamheten. Då rollen innebär arbetsledning är det en förutsättning att du har god förmåga att självständigt och flexibelt kunna prioritera och genomföra arbetet.
Denna förmåga gör att du även kan stötta medarbetarna att upprätthålla god struktur i sitt arbete. Du är målinriktad och ser mål som en drivande faktor i det dagliga arbetet, samt har förmåga att följa upp och utvärdera. Eftersom du samverkar med både medarbetare, klienter samt externa och interna samverkanspartners är det av stor vikt att du är en person som fokuserar på att bygga goda relationer. Du behåller lugn och tydlighet i krävande situationer och tar ansvar för de beslut som rollen kräver.
B-körkort är ett krav för vår verksamhet.
Det kommer att begäras utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov.
Sista ansökningsdatum: 10 februari
Kontakt: Enhetschef Taimur Qadery på 011-15 31 20
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
