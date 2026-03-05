1:e socialsekreterare till försörjningsstöd
2026-03-05
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-03-05Beskrivning
Vill du leda med mod och skapa struktur som gör skillnad?
Vi söker en trygg och engagerad 1:e socialsekreterare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom försörjningsstöd.
Hos oss är medskapande, delaktighet och mod grundläggande värden - vi tror på kraften i att göra arbetet tillsammans. Du arbetar tillsammans med ytterligare en 1:e socialsekreterare och arbetsleder gemensamt enheten tillsammans med enhetschef.Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som 1:e socialsekreterare har du en central roll i att leda och samordna det dagliga arbetet i gruppen. Du är ett nära metodstöd för socialsekreterarna och en viktig länk mellan medarbetare och enhetschef.
I uppdraget ingår att:
Ge handledning och stöd i ärenden för att säkerställa rättssäker handläggning
Arbeta aktivt med grupprocesser och bidra till en hållbar och professionell teamkultur
Driva utveckling av arbetssätt, rutiner och struktur
Säkerställa att riktlinjer och lagstiftning följs och är väl förankrade i verksamheten
Introducera och stötta nya medarbetare
Bidra strategiskt till verksamhetens kvalitetsarbete
Du kombinerar ett strukturerat arbetssätt med förmågan att skapa trygghet och engagemang i gruppen. Du vågar ta ansvar, fatta beslut och stå stadigt i förändring.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har socionomexamen
Har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd
Har goda kunskaper om aktuell lagstiftning och rättspraxis
Är trygg i din yrkesroll och har en naturlig ledarförmåga
Har erfarenhet av att arbeta med grupprocesser och teamutveckling
Är strukturerad och ser värdet av tydliga riktlinjer och gemensamma arbetssätt
Tror på medskapande och involverar andra i utvecklingsarbete
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en lagspelare som bygger tillit, skapar delaktighet och bidrar till en kultur där vi lär av varandra.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/89". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Maria Steen 0303-239243 Jobbnummer
9778187