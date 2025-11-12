1:e socialsekreterare till familjerätten i Lerums kommun
Lerums kommun / Socialsekreterarjobb / Lerum Visa alla socialsekreterarjobb i Lerum
2025-11-12
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vill du leda oss?
Vi söker en förste socialsekreterare till familjerätten där uppdraget innebär att vara 50 % förste socialsekreterare och 50 % familjerättssekreterare. Familjerätten är en del av Placeringsenheten, där även familjehemssekreterare, kontaktsekreterare och barnsekreterare ingår. Du kommer att ansvara för den dagliga arbetsledningen och stödet till handläggarna och tillsammans med enhetschef utveckla verksamhet.
Uppdraget som 1:e socialsekreterare innebär att du står för det nära och dagliga stödet till de socialsekreterare som ingår i din arbetsgrupp. Du leder och fördelar det dagliga arbetet och metodhandleder medarbetarna. Du har regelbunden ärendehandledning och metodutveckling såväl individuellt som i grupp. Du ska representera gruppen i olika sammanhang och introducera nya medarbetare.
Du arbetar tillsammans med enhetschef i utvecklingsfrågor och med processer, samverkansfrågor och omvärldsbevaka och säkerställa omställningen till ny socialtjänstlag. Verka för att kvalitetssäkra arbetet samt vid behov ta fram och/ eller justera rutiner och riktlinjer.
Som förste socialsekreterare behöver du vara väl insatt i lagstiftning, kunna arbeta självständigt och var lugn i pressade situationer. Du ska kunna coacha handläggarna i deras uppdrag för att skapa utveckling och självständighet.
Du ska självständigt kunna handlägga förekommande ärenden inom familjerätt och driva dina processer framåt. Kunna planera och strukturera ditt arbete, ha ett gott bemötande och självklart ha barnets bästa i fokus.Kvalifikationer
Har du det lilla extra?
Krav för tjänsten är socionomexamen och erfarenhet inom familjerätt. Du har ett eget driv mot utveckling, är positiv och har en förmåga att inspirera andra. Du kan skapa lugn i stressade situationer och ser hellre lösningar än problem. För att kunna leda och fördela arbetet på ett bra sätt behöver du vara ansvarsfull, strukturerad och ha en god förmåga till planering. Om du har varit med och drivit projekt och ansvarat för gruppverksamhet är det meriterande, likaså om du har erfarenhet och arbetat med SES, samarbete efter separation.
Du behärskar verksamhetssystemet Treserva och ser digitalisering som en naturlig del av arbetet och är bekväm med att använda olika digitala verktyg.
Att kunna lyssna och visa respekt och omsorg för andra och samarbeta för att tillsammans nå bästa resultat är din utgångspunkt. I ditt uppdrag som förste socialsekreterare representerar du arbetsgivaren och blir även en förebild för dina kollegor. Personlig lämplighet kommer vägas in vid tillsättning av tjänst.
Tillträde efter överenskommelse.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vad kan vi erbjuda?
Kommunen erbjuder extern handledning, friskvårdsbidrag, färsk frukt och gratis kaffe/te. I våra fina omgivningar kan du ta en podd- promenad eller bara ta en promenad för reflektion.
Möjlighet finns att semesterväxla och vi har årsarbetstid. Det finns bra kommunikationer och socialkontoret ligger precis bredvid pendelstationen. I närheten finns ett parkeringshus där det är gratis att parkera. Arbetsplatsen ligger centralt i Lerum med tillgång till ett flertal affärer samt restauranger där man kan inhandla lunch om man önskar.
Om Lerums kommun
Lerums kommun med ca 42 000 invånare ligger knappt 20 minuters resväg från Göteborgs centrum med goda pendlingsmöjligheter. Inom kommunens verksamhet är vi idag drygt 2 800 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa välfärd. Kommunens vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 och ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. För mer information besök gärna www.lerum.se
Lerums kommun är som arbetsgivare en resursstark verksamhet som vill stärka frågor vad gäller jämställdhet, hälsa och arbetslust bland våra anställda.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Enhetschef
Annika Hallberg annika.hallberg@lerum.se 0302-52 23 72 Jobbnummer
9600112