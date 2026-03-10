1:e socialsekreterare till Familjehemsenheten
2026-03-10
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla arbetet kring barn och unga som är placerade i familjehem? Vi söker nu en 1:e socialsekreterarkollega.
På Familjehemsenheten i Centrum arbetar ett 60-tal personer med familjehem, kontakt- och stödverksamhet, placerade barn samt rekrytering och utbildning av familjehem och andra uppdragstagare. Vi har vuxit och utökar nu arbetsledningen, därför söker vi en 1:e socialsekreterare till en av arbetsgrupperna för familjehemssekreterare.
Som 1:e socialsekreterare kommer du att ingå i arbetsledningen på enheten. Vi arbetar för att tillsammans utveckla verksamheten.
Ditt uppdrag kommer vara att leda och fördela det dagliga arbetet i en grupp av ca fem familjehemssekreterare som arbetar med stadigvarande familjehemsvård. Därutöver kommer du vara Skolfamsamordnare för enheten. Du kommer ha ett nära samarbete såväl inom arbetsledningen på enheten som med kollegor på de enheter vi samarbetar med.
Du kommer att ge stöd och säkerställa nära och tillgänglig arbetsledning för medarbetarna enskilt och i grupp samt regelbundet följa upp och utvärdera enhetens pågående mål och uppdrag. Som 1:e socialsekreterare kommer du, tillsammans med 1:e socialsekreterarkollegor, att ansvara för metodutveckling samt skapa rutiner och fungerande processer i det dagliga arbetet.
Du verkar för att arbetet bedrivs utifrån aktuell lagstiftning och med målet att alla barn och unga som placeras i familjehem får de bästa förutsättningarna för att lyckas.
Vi är en stabil enhet som präglas av gemensamt ansvarstagande och engagemang. Vi erbjuder stor möjlighet till delaktighet och påverkan. Ledarskapet på enheten präglas av engagemang och närvaro.
Vårt kontor finns i trivsamma lokaler på Prinsgatan i Linnéstaden.
Ta chansen och bli en del av vårt team!
Kvalifikationer
Du som söker har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är ett krav att du har flera års erfarenhet i yrket och god kännedom om familjehemsvård.
Det är meriterande med erfarenhet från socialtjänstens myndighetsutövning. Likaså är erfarenhet av arbetsledning meriterande.
Som person är du utvecklingsorienterad och flexibel. Du har en god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrigt
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Giltigt utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för arbetsgivaren inför erbjudande om anställning.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
