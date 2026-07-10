1:e Socialsekreterare till barn- och familjeenheten
Borlänge kommun, Barn- och familjeenheten / Socialsekreterarjobb / Borlänge Visa alla socialsekreterarjobb i Borlänge
2026-07-10
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Barn- och familjeenheten i Borlänge
Vill du arbeta med ett meningsfullt uppdrag där du varje dag bidrar till trygghet, förändring och hopp för människor i utsatta livssituationer? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Borlänge kommuns Barn- och familjeenhet (BFE) söker nu en 1:e socialsekreterare till en av våra barn- och unga grupper där vi jobbar med kvalificerat socialt myndighetsarbete i en verksamhet där samarbete, omtanke och professionalism går hand i hand.
Som 1:e socialsekreterare inom Barn- och familjeenheten i Borlänge kommun får du vara med och skapa trygghet och förändring i barns och ungas liv. Här möter du en engagerad enhet, tydliga metoder och ett socialt arbete där barnets behov alltid står i centrum.
Barn- och familjeenheten är en del av Individ- och familjeomsorgen och består av flera specialiserade arbetsgrupper som tillsammans arbetar för barn, unga och vuxna. Varje arbetsgrupp leds av en eller två 1:e socialsekreterare och utöver detta finns även en enhetschef och tre biträdande enhetschefer. I en av våra tre barn – och unga grupper arbetar tre socialsekreterare med vuxna personer kopplat till våld i nära relationer.
Vi värnar om nära samverkan inom arbetsgrupperna, inom enheten (BFE), med andra delar av socialtjänsten samt med externa samverkanspartners. Våra chefer är närvarande och tillgängliga och arbetsledningen är tydlig. Vår värdegrund genomsyrar hela verksamheten:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Barn- och familjeenheten (BFE) har under året utökats med socialsekreterare dels för att möta de behov som finns i Borlänge men också för att möjliggöra arbete med utveckling och förbättringar inom arbetsområdet. Av den anledningen behöver enheten även förstärka med arbetsledare/ 1.e socialsekreterare
Är du en engagerad socionom som vill jobba med arbetsledande arbetsuppgifter då är du välkommen med din ansökan till vår inkluderande, expanderande och ambitiösa enhet!
Som 1:e socialsekreterare arbetar du framför allt med att vara ett nära arbetsledande stöd till socialsekreterare, du leder enskilda ärendegenomgångar med socialsekreterare men även gemensamma ärendegenomgångar med hela arbetsgruppen. Du arbetar med rutiner, riktlinjer och utvecklingsarbete inom arbetsområdet.
Du ingår i Barn- och familjeenhetens (BFE) ledningsgrupp och har även en nära samverkan med övriga 1:e socialsekreterare på enheten.
På enheten arbetar vi alltid med barnens behov i centrum och vi har implementerat arbetsmetoden Signs of safety.
Vi tror på att möta Borlängebon där han/hon är och att hjälpa och vägleda den enskilda individen att hitta sin egen kapacitet för att kunna göra varaktiga förändringar.
Arbetet utgår från den lagstiftning, de riktlinjer och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån evidensbaserad praktik. Viktigt för oss är en rättssäker handläggning och ett mycket gott bemötande.
Vi erbjuder idag våra medarbetare:
• en gedigen introduktion
• utbildning inom MI, BBIC, Signs of Safety
• dagligt handläggarstöd
• närhet till chefer
• systematiskt kvalitetsarbete som alla är en del av
• metodstöd
• flextid
• friskvårdsbidrag
• aktivt arbetsmiljöarbeteoch mycket mer!
Utöver det interna introduktionsprogrammet så ingår även deltagande i Yrkesresan. Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling från Socialstyrelsen anpassad för socialtjänstens medarbetare. Yrkesresan är framtagen genom ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning (minst 180hp) inom relevant område som av arbetsgivare bedöms likvärdig samt kursbevis inom:
- Socialrätt 7,5hp, inriktning barn och unga om man endast har 7,5hp
- Förvaltningsrätt 7,5hp
- Psykologi 7,5hp, bör vara utvecklingspsykologi om man bara har 7,5hp
• Erfarenhet av myndighetsarbete inom individ- och familjeomsorgen
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i dig själv, som har god samarbetsförmåga och som vill göra skillnad för framför allt våra unga borlängebor. Vi ser också att du:
• Har förmåga att arbeta effektivt mot uppsatta mål
• Är kreativ och flexibel
• Är öppen och nyfiken och kan hantera att vi är en verksamhet i ständig utveckling
• Arbetar strukturerat och fokuserat även i stressiga situationer
Meriterande kvalifikationer:
• MI-utbildning
• Utbildning i Signs of Safety
• Utbildning i BBIC
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet VIVA
• Erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation, FREDA, SARA och PATRIARK samt utbildning i hedersrelaterat våld
• Ledarskapsutbildning, erfarenhet av arbetsledande arbetsuppgifter inom socialtjänst eller annan myndighet
• Kunskap i annat språk än svenska
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge kommun, Barn- och familjeenheten Kontakt
Vision
Cecilia Tomtlund +4624374097 Jobbnummer
10000056