1:e socialsekreterare till Barn- och familjecentrum
2026-03-12
Barn- och familjecentrum består av två enheter med socialsekreterare, 1:e socialsekreterare och enhetschefer. Vi är organiserade i fem mindre utredningsteam samt ett Säkerhetsteam. Verksamheten arbetar bland annat utifrån Signs of Safety och iRiSk.
Vi söker nu en engagerad 1:e socialsekreterare till vår verksamhet. Hos oss kommer du vara en del av en arbetsplats med väl upparbetade rutiner och en tydlig struktur, vilket utgör grunden för en trygg och rättssäker verksamhet. Vårt fokus ligger på att göra barn och unga ännu mer delaktiga i deras kontakt med oss. Verksamheten har även stort fokus på att utveckla verksamheten enligt ny socialtjänstlag.
Som vår blivande kollega kommer du ha möjlighet till ett spännande, meningsfullt samt utvecklande arbete. I arbetsledningen finns en god sammanhållning med gott stöd av kollegor. Du kommer arbeta i nära samverkan med enhetschef och övriga 1:e socialsekreterare. För oss är kompetensutveckling en självklarhet där du som arbetsledare bland annat erbjuds utbildning i utvecklande ledarskap.
Du ges möjlighet att självständigt lägga upp din arbetstid då vi har ett förmånligt flextidsavtal. Det finns även möjlighet till tillfälligt distansarbete.
1:e socialsekreterare till Barn- och familjecentrum

Dina arbetsuppgifter
Centralt i ditt arbete är att genom ett situationsanpassat ledarskap vägleda och ge metodstöd till socialsekreterare i det dagliga arbetet. Som 1:e socialsekreterare är en väsentlig del i uppdraget att ha ett övergripande ansvar att implementera Signs of Safety och iRiSk samt övriga arbetsmetoder. I ditt uppdrag som 1:e socialsekreterare kommer du även arbeta med en övergripande utveckling av verksamheten där stort fokus är på barns delaktighet och samverkan. Du kommer ingå i olika arbetsgrupper på en organisatorisk nivå. Du kan också vara ställföreträdande för enhetschefen vid dennes frånvaro.
Övrig information
Vid erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen där du har behörighet att utreda och fatta beslut inom den sociala barnavården. Du har en gedigen erfarenhet av myndighetsutövning och förstår uppdraget på ett djupgående sätt. Du är mycket självständig, fungerar som en resurs för kollegor och har förmågan att se organisationen i ett helhetsperspektiv där du är en del av arbetsledningen.
Tidigare erfarenhet där du varit i arbetsledande eller ledande roller är meriterande. Du är skicklig på att entusiasmera andra i arbetet och vi ser gärna att du har arbetat med grupprocess och teamutveckling. Din kommunikationsförmåga är mycket god, både muntligt och skriftligt. Du är skicklig på dokumentation och har en mycket god administrativ förmåga som gör att du kan strukturera och prioritera ditt arbete effektivt. Samverkan och samarbete, både internt och externt, är en självklarhet för dig där du är van vid olika former av möten och kan inneha både en stödjande och styrande roll. Du har även genomfört vidareutbildningar som är relevanta för myndighetsutövning, såsom Signs of Safety.
Flexibilitet, kreativitet och en vilja att driva förändringar är egenskaper som kännetecknar dig. Som 1:e socialsekreterare är du professionellt skicklig på att skapa och underhålla relationer både internt och externt. B-körkort är ett krav.

Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
Rekryterande chef
