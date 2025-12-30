1:e socialsekreterare till Barn och Unga, Nordost
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-12-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du bli en del av en dynamisk och utvecklingsinriktad arbetsledningsgrupp på BOU2 i Hjällbo? Då en av våra 1:e socialsekreterare går vidare i sin yrkeskarriär söker vi nu en 1:e socialsekreterare som både vill utvecklas i sin roll och bidra till utvecklingen på enheten.
Avdelningen Barn- och Unga Nordost består av två mottagningsenheter och sju utredningsenheter. I Nordost arbetar vi utifrån förhållningssättet Signs of Safety och använder oss av olika metoder i utredningsarbetet, bl a EARL, SAVERY, MPV och LÖSA. Vi gör risk - och skyddsbedömningar samt enhetliga och rättssäkra bedömningar och vi har beredskap att agera skyndsamt i akuta situationer. Som 1:e socialsekreterare arbetsleder du socialsekreterare utifrån gällande lagstiftning och ansvarar för fördelning av anmälningar/ansökningar och har tillsammans med enhetschef ansvar för rättssäkerheten i arbetet. I din roll fungerar du som ett tillgängligt och nära stöd, leder, coachar och ger metodhandledning i det dagliga arbetet. Du följer och utvecklar grupprocessen och tillsammans med dina 2 kollegor planerar metodutveckling för enheten. Du företräder socialtjänsten i individutskott, socialnämnd samt i juridiska processer i förvaltningsrätt och kammarrätt. Du håller dig uppdaterad inom aktuell forskning och omvärldsbevakning.
Enheten består av en enhetschef, tre 1:e socialsekreterare och 15 socialsekreterare och är indelad i 3 grupper. Du och dina kollegor hjälps åt att hålla struktur och kvalitet i ärenden och säkerställer att rättssäkerheten hålls. Ni har möjlighet till gemensam metodplanering en gång i veckan. Du har nära samarbete med 1:e socialsekreterare på andra enheter i Hjällbo vilket präglas av en god sammanhållning och hög kompetens. Det är en spännande och stimulerande verksamhet där vi samarbetar och har ett gott arbetsklimat. Vi har ett FAS system vilket möjliggör att vi kan strukturera och planera arbetet på ett tillfredsställande sätt. Uppdraget innefattar även Smart effektiv arbetstid (6:2) vilket ger möjlighet till reflektion, återhämtning och kompetensutveckling som vi ser som en arbetsuppgift.
Utifrån uppdraget kommer du att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt. Du kommer att ingå i Barn och Unga Nordosts interna 1:e nätverk vilket möjliggör ett gott kollegialt stöd, liksom kraft att driva utvecklingsarbetet av barn och unga, samt även delta i Göteborgs stads gemensamma 1:e nätverk inom Barn- och Unga myndighet.
Du kommer till en spännande stadsdel som gör arbetet både varierande och stimulerande. Du erbjuds extern handledning tillsammans med 1:e kollegor samt erbjuds individuell kompetensutveckling efter intresse och behov.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du har flera års erfarenhet av Barn och Unga myndighet. Du behöver ha erfarenhet av att vara i en arbetsledande position. Du är väl förankrad inom områdets lagstiftning gällande insatser inom socialtjänstlagen (SoL) och aktuella tvångslagstiftningar (LVU). Vi ser det också som meriterande om du har kunskap inom dokumentationssystemet Treserva samt ledarskapsutbildningar.
Du har en öppen och positiv attityd och du har alltid klienternas behov i första hand som utgångspunkt för ditt agerande. Du är strukturerad men samtidigt flexibel och du trivs med att stundtals ha flera bollar i luften. Då arbetet i perioder är intensivt kräver det att du är stresstålig. Vi önskar att du har förmåga att bemöta individen på ett pedagogiskt sätt beroende på individens behov, erfarenheter och önskemål samt kunna samarbeta på ett lösningsfokuserat sätt både internt och externt. Du har självinsikt och kan reflektera över ditt eget ledarskap.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort ses som meriterande för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://urldefense.com/v3/__https:/polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623__;!!D7T54aRJsb59!E9zLtHBRUupYtrH3hHBf3CJUalvDweg-DNVSTtey7lbBhF-b-wQixCXBo6We9I43_2cBAQmLVwbYFDJOwDL60Y5AhGm1cKRA5Cc$
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Anna Börjesson anna.borjesson@socialnordost.goteborg.se 031-3651440 Jobbnummer
9666497