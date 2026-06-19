1:e socialsekreterare till barn och unga, Aneby kommun
Aneby kommun, Sociala avdelningen / Socialsekreterarjobb / Aneby Visa alla socialsekreterarjobb i Aneby
2026-06-19
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I Aneby kommun tar vi avstamp i en värdegrund som bygger på Öppenhet, Utveckling och Ansvar i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Vår ambition är att alltid vara lyhörda för framtiden och på så vis forma en effektiv verksamhet i framkant.
Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/jobba-hos-oss.html
1 plats(er).
Vill du leda och utveckla ett team där hela människan och familjens samlade situation står i centrum? Då är du välkommen till Aneby kommun i rollen som 1:e socialsekreterare till vårt mottagnings- och utredningsteam med helhetsperspektiv på individ och familj.
Välkommen till Aneby kommun
Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten.
På sociala avdelningen i Aneby kommun arbetar vi nära människor i olika skeden av livet. Vår verksamhet präglas av engagemang, omtanke och ett starkt professionellt ansvar. Här möts du av en familjär arbetsmiljö där samarbete, tillit och respekt är grundläggande – både i mötet med dem vi är till för och med varandra som kollegor.
Vi tillsammans för att skapa trygghet, delaktighet och hållbara lösningar för barn, unga, vuxna och familjer. Med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och utveckling strävar vi efter att ständigt förbättra våra arbetssätt och ge bästa möjliga stöd.
Du kommer tillhöra Myndighetsenheten barn och unga. Vi arbetar tillsammans i moderna och ljusa lokaler mitt i Aneby. Här finns en kultur där vi stöttar varandra, delar kunskap och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Läs mer om oss och våra värderingar här: https://aneby.se/jobbahososs
Om rollen som 1:e socialsekreterare
Vi står nu inför ett spännande arbete kring nya Socialtjänstlagen och söker en engagerad och erfaren förste socialsekreterare som vill vara med och utveckla vår nya gemensamma mottagningsfunktion, samt utredningsarbetet inom socialtjänsten. Hos oss utgår arbetet från ett helhetsperspektiv där individens behov förstås i sitt sammanhang och där familjens samlade resurser, utmaningar och möjligheter tas tillvara.
Som förste socialsekreterare får du en central roll i att säkerställa rättssäkerhet, kvalitet och ett professionellt bemötande i det första mötet med socialtjänsten. Du bidrar till att skapa förutsättningar för tidiga insatser och samordnade lösningar som stärker både individer och familjer.Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Mottagningsfunktionen är en viktig ingång till socialtjänsten och ansvarar för att ta emot och bedöma inkommande ansökningar, anmälningar och förfrågningar. Arbetet sker i nära samverkan med interna och externa aktörer och präglas av ett lösningsfokuserat och tillgängligt förhållningssätt.
Som förste socialsekreterare kommer du att:
Vara ett metod- och verksamhetsstöd till socialsekreterare i det dagliga arbetet.
Handleda och vägleda mottag- och utredningsteamet i bedömningar, prioriteringar och rättstillämpning.
Säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i handläggning och dokumentation.
Delta i utvecklingsarbete med fokus på tidiga och samordnade insatser.
Bidra till att utveckla arbetssätt som utgår från individens och familjens samlade behov.
Samverka med andra verksamheter, myndigheter och samhällsaktörer.
Introducera och stödja nya medarbetare.
Fungera som stöd till enhetschef i verksamhetsutveckling och uppföljning.
Vem är du?
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du:
Har socionomexamen.
Har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Har god kunskap om relevant lagstiftning, särskilt socialtjänstlagen och förvaltningslagen.
Har erfarenhet av kvalificerade bedömningar inom barn, unga, vuxna och/eller familj.
Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att handleda och stötta kollegor.
Har ett genuint intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbetsledning eller samordnande funktion.
Utbildning inom handledning, ledarskap eller metodutveckling.
Erfarenhet av att arbeta i mottagningsfunktion eller med tidiga insatser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för att lyckas i rollen behöver du:
Ha förmåga att se individens behov i ett större familje- och nätverkssammanhang.
Vara strukturerad, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten.
Kunna behålla lugnet och fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer.
Ha god samarbetsförmåga och skapa förtroendefulla relationer.
Vara kommunikativ och tydlig i ditt stöd till medarbetare.
Varför arbeta hos oss?
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla framtidens socialtjänst där tidiga insatser, samverkan och ett helhetsperspektiv är vägledande. Vi erbjuder ett stimulerande uppdrag med kompetenta kollegor, nära ledarskap och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Tillsammans arbetar vi för att varje individ och familj ska mötas med respekt, delaktighet och professionellt stöd – från första kontakten och genom hela processen.
Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och perspektiv. Inför anställning behöver du uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, examensbevis samt bevis på svenskt medborgarskap eller arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aneby Kommun
(org.nr 212000-0498)
Storgatan 48 (visa karta
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578 22 ANEBY Arbetsplats
Aneby kommun, Sociala avdelningen Kontakt
Socialchef
Carina Andersson carina.andersson@aneby.se 0380-46100 Jobbnummer
9971416