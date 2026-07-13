1:e socialsekreterare socialt stöd och försörjning, vikariat
Mariestads Kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Mariestad Visa alla socialsekreterarjobb i Mariestad
2026-07-13
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Inom socialförvaltningen i Mariestads kommun pågår ett ständigt förbättringsarbete för att ge bästa möjliga stöd för våra klienter.
Med anledning av en kommande föräldraledighet söker vi en 1:e socialsekreterare som vill arbetsleda våra handläggare på enheten för socialt stöd och försörjning. Med god sammanhållning i våra arbetsgrupper och kompetensutveckling lägger vi grunden för ett gott arbete. Tillsammans har vi roligt på jobbet!
Är du en erfaren socionom som trivs med handledning och metodutveckling? Då kan detta vara något för dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
I din roll som 1:e socialsekreterare på enheten för socialt stöd och försörjning är du placerad i Maria Novas lokaler i centrala Mariestad.
På denna enhet arbetar vi för klienter inom områdena försörjningsstöd, AME, integration, budget/skuldrådgivning och projekt.
Som 1:e socialsekreterare stöttar du i metodutveckling, fördelar ärenden, håller i ärendegenomgångar och ärendehandledning samt handleder i aktuella frågor utifrån gällande lagstiftningar. En viktig del i arbetet är också omvärldsbevakning där du skapar och reviderar riktlinjer och rutiner utifrån förändringar i lagar som styr myndighetsutövningen exempelvis nya socialtjänstlagen.
Vi satsar på dig! Detta genom att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling och handledning såväl internt som externt, bland annat inom juridisk rådgivning.
Förutom att du kommer till arbetsgrupper som präglas av stort engagemang, humor och professionalitet kan vi också erbjuda;
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Friskvårdsbidrag
• Semesterväxling
• Möjlighet till distansarbete viss del av tid
• Löneväxling till pension
• Föräldraförmån
• Försäkringsförmåner
• Cykelförmån
• Personalklubb
• Tillgång till gratis inomhus- och utomhusbad
Du kommer till en arbetsplats med öppenhet inför dina idéer!
Tjänsten är ett föräldravikariat på ca 1 år med start under hösten 2026.Kvalifikationer
Till tjänsten som 1:e socialsekreterare söker vi dig som:
• Är utbildad socionom eller har en annan likvärdig utbildningsbakgrund
• Har tidigare arbetslivserfarenhet från socialtjänst och myndighetsutövning
• Innehar B-körkort
Meriterande är tidigare ledarskapserfarenhet samt utbildningsinsatser i metoder kopplade till den enhet du är intresserad av att arbeta inom.
Eftersom arbetet till stor del innebär handledning och metodutveckling krävs det att du har god förmåga att både förmedla information, lära ut metoder och stärka medarbetarnas kompetenser. Detta gör du på ett inspirerande och motiverande sätt.
Som 1:e socialsekreterare ska du hantera akuta situationer där du förväntas kunna prioritera och delegera i dessa utifrån de lagar och regler som styr våra verksamheter. Vi ser att du som söker har en god struktur på ditt arbete samt är flexibel och kreativ för att kunna anpassa dig efter möten, situationer och oförutsägbara dagar.
Arbetet innebär många kontakter både internt och externt, därför ser vi att du värnar om ett gott samarbete och är teaminriktad.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I din ansökan vill vi ha ett cv där dina meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot bortse ifrån eftersom du istället får besvara några urvalsfrågor i din digitala ansökan. Vi avser att starta med intervjuer frånvecka 33.
Varmt välkommen att bli en del av oss!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Under hösten 2026.
Arbetstid: Dagtid.
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig samt inför ett anställningserbjudande ber vi dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686)
Kyrkogatan 2 (visa karta
)
542 86 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Facklig, Vision
Marcel Ehrhardt Gueffroy marcel.ehrhardt-gueffroy@mariestad.se 0501-75 51 96 Jobbnummer
10000649