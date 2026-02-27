1:e socialsekreterare inriktning SoL/Äldreomsorg till Biståndsenheten i Ale
2026-02-27
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Biståndsenheten ansvarar för myndighetsutövning enligt SoL och LSS avseende barn, unga, vuxna och äldre med fysisk, neuropsykiatrisk och/eller psykisk funktionsnedsättning samt lag om färdtjänst/riksfärdtjänst.
Enheten består av 14 engagerade socialsekreterare, 1 socialadministratör, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Biståndsenheten har en 1:e socialsekreterare kopplad till SoL/äldreomsorg och en 1:e socialsekreterare kopplad till LSS och färdtjänst.
Enheten söker nu en 1:e socialsekreterare till SoL/äldreomsorg.
Din arbetsplats kommer för närvarande att vara belägen i centrala Nödinge, nära pendeltåg och E45:an. Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare (SoL/äldreomsorg) ska du på enhetschefens uppdrag planera och driva det operativa arbetet samt följa upp verksamheten. I ditt arbete som 1:e socialsekreterare fungerar du som ett lättillgängligt och nära stöd, du leder och ger handledning i det dagliga arbetet. Vidare ser du handläggarnas potential och har ett coachande förhållningssätt. Du deltar i introduktion av nyanställda och har en viktig roll i att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö på enheten. Du ansvarar för metodhandledning och håller dig uppdaterad inom aktuell forskning, rättspraxis samt lagstiftning på området. I din roll ska du bidra till att socialsekreterarna arbetar likvärdigt och effektivt.
Merparten av arbetet utgår från ditt kontor med närhet till dina kollegor, men med möjlighet att kunna distansarbeta inom ramarna för dina arbetsuppgifter.
Ditt uppdrag som 1:e socialsekreterare innebär även att du bistår enhetschefen i olika verksamhetsfrågor, såsom arbete med planering och uppföljning av medarbetarnas och enhetens olika mål. Utifrån uppdraget kommer du att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt. Du kommer även att ingå i ett nätverk bestående utav 1:e socialsekreterare inom IFO (individ och familjeomsorg) vilket möjliggör ett gott kollegialt stöd. Vi erbjuder även extern handledning.
Du kan förvänta dig ett nära och tillitsbaserat ledarskap från din närmaste chef. Du får också kompetenta och erfarna kollegor. Du kommer få en individuellt anpassad introduktion för att lättare komma in i arbetet och i rollen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker en trygg person som:
• Har gedigen erfarenhet av myndighetsutövning avseende aktuella målgrupper och är väl förtrogen med gällande lagstiftning inom primärt SoL myndighetsutövning kopplat till målgruppen äldre.
• Är prestigelös och ser helheten.
• Gillar att samarbeta och är en lagspelare men som också kan arbeta självständigt.
• Har ett coachande förhållningssätt.
• Är strukturerad och kan behålla fokus trots omgivningens olika krav.
• Har god förmåga att prioritera och kan fatta beslut när det behövs utifrån verksamhetens mål.
• Har god förmåga i det svenska språket både tal och skrift.
Goda kunskaper om verksamhetssystemen Treserva, IBIC samt SAMSA är ett krav.
B-körkort är ett krav.
Meriterande är om du tidigare har erfarenhet av arbetsledning samt arbete med myndighetsutövning enligt LSS och/eller lag om färdtjänst.Övrig information
Urval kan ske löpande under rekryteringsprocessen.
Arbetspsykologiska tester kan komma att användas som urvalsmetod.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
