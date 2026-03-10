1:e socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-03-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-10Beskrivning
Avdelningen försörjningsstöd arbetar med myndighetsutövning, och består av en mottagningsenhet och fyra likvärdiga enheter som arbetar med löpande biståndsärenden.
Enheterna är placerade på Dunfins gata (Selma Lagerlöfs torg) och på Höstvädersgatan (Biskopsgården). Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en 1:e socialsekreterare till Enheten för ekonomiskt bistånd 4, som finns på lokalkontoret på Dunfins gata. Enheten består för närvarande av 15 socialsekreterare, en socialadministratör, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef. En av våra duktiga 1:e socialsekreterare kommer lämna oss för ett nytt uppdrag, och vi söker nu efterträdaren. På Dunfins gata finns ytterligare en enhet för ekonomiskt bistånd, och mellan enheterna förekommer det ett tätt samarbete i det dagliga arbetet.
Som 1:e socialsekreterare har du en arbetsledande roll. I samarbete med enhetschefen ansvarar du, tillsammans med övriga 1:e socialsekreterare, för det dagliga arbetsledarskapet. Du ansvarar också för introduktion av nya medarbetare, metodhandledning och metodutveckling. Du behöver hålla dig uppdaterad av vad som sker inom verksamhetsområdet samt aktuella domar och rättspraxis. Som 1:e socialsekreterare är du en viktig del i implementeringen av nya arbetssätt och i arbetet med våra politiska uppdrag och mål. I rollen ingår även att representera Socialförvaltningen Hisingen i stadenövergripande arbetsgrupper. Kvalifikationer
Rollen kräver att du har en socionomexamen samt mångårig erfarenhet av arbete med myndighetsutövning/ekonomiskt bistånd.
Det är viktigt att du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du behöver vara bekväm i sociala situationer och kunna stå för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Du behöver vara analytisk och ha förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Som 1:e socialsekreterare behöver du kunna förmedla information/idéer på ett tydligt sätt vilket kräver att du kan anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. Du behöver även kunna arbeta bra med andra samt förstå det gemensamma uppdraget och arbeta för att det ska bli så bra som möjligt.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Arbete med urval kommer ske löpande under ansökningsperioden. Intervjuerna planeras hållas 27-31 mars. Planera in dessa tider för eventuell inbjudan.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Hisingen är Sveriges fjärde största ö och en viktig del av Göteborg. Här finns goda kommunikationer till Göteborgs centrum, ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker samt närhet till både stadsliv och grönområden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Hisingen ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Anna Segerpalm anna.segerpalm@socialhisingen.goteborg.se 031-3668392 Jobbnummer
9787662