1:e socialsekreterare IFO/Socialpsykiatri vuxna, utredning och uppföljning
2026-04-09
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Publiceringsdatum: 2026-04-09
Vill du leda utan att vara chef? Då kan detta vara rollen för dig!
I rollen som 1:e socialsekreterare arbetar du i ett nära samarbete med övriga 1:e socialsekreterare, medarbetare samt enhetschefer. Det är du som tillsammans med andra 1:e socialsekreterare leder och fördelar det dagliga arbetet och har ett ansvar över det operativa arbetet på din enhet. Rollen innebär både arbete i grupp men även individuella uppdrag som du ansvarar för och driver.
Vi söker en 1:e socialsekreterare till avdelning Vuxna, utredning och uppföljning. Enheten består i dagsläget av två grupper. Den ena, IFO, vars målgrupp är vuxna personer över 20 år som lever i hemlöshet pga komplex problematik, med skadligt bruk och beroende, samsjuklighet, och/eller annan psykosocial problematik såsom kriminalitet. Den andra, socialpsykiatri, arbetar med vuxna individer över 20 år som till följd av psykiatrisk problematik upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter inom olika livsområden och därför har behov av stöd.
Som 1:e socialsekreterare stöttar du i ärendehandledning och säkerställer att handläggningsprocessen sker i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och styrdokument. Du arbetar utifrån delegationsordningen och är beslutsfattare utifrån denna.
Ett stort fokus i rollen kommer att vara utvecklingsarbete som ständigt pågår utifrån olika förändringar som sker både inom organisationen och även utvecklingsarbete kopplat till lagstiftning, rättspraxis eller utifrån andra utvecklingsbehov i verksamheten. Utifrån den nya socialtjänstlagen ser vi att vi behöver lägga fokus på att bli trygga i att bemöta målgrupperna, bygga relationer och göra klienterna delaktiga och medskapare till sina egna vårdplaner. Enheten har ett ständigt pågående utvecklingsarbete med målsättningen att hitta effektivare och nya sätt för samverkan och handläggning. Detta kan i förlängningen komma att innebära förändringar i arbetssätt på enheten, där du som 1:e socialsekreterare har en viktig roll i att vara med och driva, stötta, vägleda och coacha medarbetarna i utvecklingsarbetet.
En viktig del av ditt uppdrag innebär ansvar för introduktionen till nya medarbetare och är ett stöd i deras utveckling av myndighetsrollen. I rollen ingår även att hålla utbildningar, upprätta och uppdatera nödvändiga rutiner samt säkerställa att medarbetaren har rätt kompetens för sitt uppdrag.
Utöver arbetet på enheten ingår du även i ett större sammanhang där du har ett nära samarbete med andra enheter och avdelningar samt samverkan med externa parter.
Din arbetsplats
Vi söker nu ytterligare en 1:e socialsekreterare till enhet Utredning och uppföljning 2, som består av två grupper. Inom gruppen IFO finns idag en enhetschef, en 1:e socialsekreterare samt 13 medarbetare som arbetar som socialsekreterare. Inom gruppen SP finns också en enhetschef, en 1:e socialsekreterare och ca 13 medarbetare som arbetar som biståndsbedömare. Du kommer närmast arbetsledas av enhetschefen på IFO, men eftersom ditt uppdrag sträcker sig över båda grupperna ställs det krav på nära samarbete med både enhetschefen för SP samt de andra 1:e socialsekreterarna.
Enheten arbetar också nära enheten för LSS samt Boendeenheten, vilka också ingår i avdelning Vuxna. I avdelning Vuxna ingår även ett antal utförarverksamheter i egen regi samt entreprenader, som bland annat erbjuder insatser som olika former av boendestöd, stödboenden och bostad med särskilt stöd inom socialpsykiatri, skadligt bruk och beroende samt hemlöshet.
Arbetstiden är förlagd vardagar kl 07:50-17:00 med flextidsavtal, och 07:50-16:00 under sommaren. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar. Arbetsplatsen ligger i nyrenoverade lokaler på Drottninggatan 45.
Du som söker
Vi söker dig som har en socionomexamen alternativt en beteendevetenskaplig kandidatexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig, med kurs inom socialrätt samt kurs eller praktisk erfarenhet av socialt arbete.
Vi ställer krav på att du har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning och att du har erfarenhet inom IFO/SP (SoL och LVM). Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning inom bostadssociala frågor och/eller LSS. Har du tidigare erfarenhet av uppdrag som 1:e socialsekreterare, enhetssamordnare eller gruppledare är detta meriterande.
Arbetet innefattar många kontaktytor både internt och externt samt mycket dokumentation, därav är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Då resor i tjänsten kan förekomma ser vi det som meriterande med B-körkort. Vi ställer krav på att du har dokumentationsvana samt mycket goda kunskaper i socialtjänstlagen, LVM och relevanta sosfsar. Har du erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva ser vi det som meriterande.
Som person är du ansvarstagande och har en förmåga att på egen hand strukturera och driva dina processer vidare. Du organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar bra med andra människor där du är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. För att trivas och lyckas i rollen behöver du kunna se helheter och ta hänsyn till de större perspektiven. Du är delaktig i att skapa engagemang och tillför energi och lust i arbetet.
Om du blir kallad till intervju kommer du att få genomföra ett arbetsprov i anslutning till din intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
