1:e socialsekreterare första linjens barnavård, Ung i fokus

2026-01-20
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
1:e socialsekreterare- Ung i fokus / Första linjens barnavård
Vill du ta en central roll i att utveckla tidiga insatser för barn och unga? Är du en ledare med socionombakgrund och erfarenhet av verksamhetsnära arbetsledning? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om uppdraget
Som 1:e socialsekreterare inom Ung i fokus har du ett övergripande ansvar för ett tvärprofessionellt team som arbetar med förebyggande och tidiga insatser för barn, unga och familjer. Verksamheten är en del av kommunens första linjens barnavård och utgör ett viktigt komplement till insatser med biståndsbeslut.
Teamet ansvarar för:
Mötesplatser för ungdomar.
Socialsekreterare i samverkan med skola.
Familjebehandling inom ramen för tidiga insatser.
Ungdomsarbetare med förebyggande och relationsskapande uppdrag.
Ditt uppdrag är att leda, samordna och vidareutveckla verksamheten tillsammans med ytterligare en 1:e socialsekreterare med fokus på kvalitet, samverkan och tillgänglighet för målgruppen.Dina arbetsuppgifter
Arbetsleda och stötta medarbetare i det dagliga arbetet.
Säkerställa struktur, kvalitet och metodtrohet i insatserna.
Ansvara för planering, uppföljning och verksamhetsutveckling.
Bidra till god samverkan med skola, elevhälsa, socialtjänst, fritid och andra aktörer.
Arbeta nära chef i strategiska frågor kopplade till första linjens barnavård.
Skapa förutsättningar för ett hållbart och engagerande arbetsklimat.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning.
Har erfarenhet av arbete inom socialtjänst, barn och unga eller förebyggande verksamhet.
Har erfarenhet av arbetsledning eller samordnande uppdrag.
Har god förståelse för tidiga insatser, samverkan och första linjens barnavård.
Är strukturerad, tydlig och trygg i ditt ledarskap.Dina personliga egenskaper
Du är en närvarande ledare som skapar tillit och engagemang. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad och trivs i en verksamhet som är i ständig utveckling. Du ser värdet av tvärprofessionellt arbete och har ett starkt barn- och ungdomsperspektiv.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt uppdrag med stort samhällsvärde.
Möjlighet att påverka och utveckla tidiga insatser för barn och unga.
Ett engagerat och kompetent team.
En organisation som värdesätter samverkan och utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/31". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Marielle Kihlman 0303-239403 Jobbnummer
9694848