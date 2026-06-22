1:e Socialsekreterare Familjehem Jourgruppen
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2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
Familjehemsverksamheten på Hisingen består idag av två enheter. Du kommer att tillhöra enhet 1 som förutom jourgruppen har två grupper som arbetar med kontakt och stöd samt rekrytering av stadigvarande familjehem. Enhet 2 arbetar med uppföljning av stadigvarande placeringar i familjehem.
I den grupp som du ska arbetsleda ingår sex jourhemssekreterare. Det huvudsakliga uppdraget är att tillgodose behovet av jourhem samt att ge våra jourhem det stöd, den utbildning och den handledning de behöver för att på bästa sätt klara av sina uppdrag.Dina arbetsuppgifter
I 1:e rollen ingår att leda och fördela arbetet, att fungera om sakkunnig, att stötta handläggaren med prioriteringar i det dagliga arbetet samt mot målet att kunna arbeta självständigt. I rollen arbetar du också nära enhetschef med utveckling av enheten.
Du kommer även att introducera nya handläggare i arbetet, göra statistikuppföljningar samt implementera nya arbetsmetoder. Det är viktigt att du har förmågan att arbeta för att skapa en god arbetsmiljö i den grupp som du har ansvar för. Du kommer att ansvara för granskning av handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Du kommer läsa skriftliga underlag och ge feedback till handläggarna på inlämnat material. Förutom att vägleda din arbetsgrupp ingår att godkänna och tolka utredningar kring nya familjehem.
Du kommer samverka med övriga 1:e socialsekreterare på enheten och inom socialförvaltningen Hisingen, samt övriga arbetsledare inom familjehemsenheterna i Göteborgs stad.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har en socionomexamen med minst 4 års erfarenhet inom familjehemsvården eller inom barn och unga myndighet. Utbildning i Kälvestensmodellen är ett krav. Andra utbildningar som rör handledning av uppdragstagare såsom ICDP är meriterande.
Vi tror att du är lyhörd, kommunikativ och prestigelös i ditt ledarskap. Du är mån om att vara en god förebild genom ditt sätt att möta andra människor och du har en god förmåga att skapa ett arbetsklimat som präglas av respekt, tillhörighet och meningsfullhet.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du vet att ett gott samarbete är av största vikt för att det ska bli så bra som möjligt för de vi är till för.
Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du behöver vara lösningsfokuserad och ha lätt för att samarbeta. Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Berglind Brynjarsdottir, Akademikerförbundet SSR berglind.brynjarsdottir@socialhisingen.goteborg.se 031-3666424 Jobbnummer
9971684