1:e socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Vill du vara med och leda arbetet för att stärka människors väg till egen försörjning? Vi söker nu en ny 1:e socialsekreterare till försörjningsstöd, Rehab 1.
Rehab 1 i Socialförvaltning Sydväst är en del av avdelning Vuxen och Försörjningsstöd, där ett nära samarbete finns mellan enheterna. Rehab är en av fyra enheter inom ekonomiskt bistånd i förvaltningen. Vi arbetar framför allt med personer med psykisk och fysisk ohälsa. På enheten arbetar 11 socialsekreterare, en socialadministratör, två FUT-handläggare (felaktiga utbetalningar) samt en enhetschef. När du börjar hos oss kommer du ingå i en arbetsgrupp med erfarna och kompetenta kollegor.Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som 1:e socialsekreterare är du ett nära och tillgängligt stöd för handläggarna i det dagliga arbetet. Du arbetsleder, ger metodhandledning och bidrar till att säkerställa rättssäker och kvalitativ handläggning inom försörjningsstödet, men även inom utredning gällande felaktiga utbetalningar. Du ser medarbetarnas potential och har ett coachande och stödjande förhållningssätt.
Du har en central roll i introduktion av nyanställda samt fortlöpande stöd till handläggarna. I uppdraget ingår även ansvar för metodutveckling, där du håller dig uppdaterad kring aktuell forskning, lagstiftning och rättspraxis inom området.
En viktig del av rollen är det nära samarbete med enhetschefen. Ni arbetar tillsammans i kontinuerlig dialog kring verksamhetens utveckling, prioriteringar och arbetssätt. Du och enhetschefen kompletterar varandra i ledningen av enheten och samverkar i frågor som rör planering, uppföljning och kvalitet. Som 1:e socialsekreterare kan du även komma att ingå i olika arbetsgrupper, både inom Socialförvaltning Sydväst och på stadsövergripande nivå. Du är också föredragande i sociala utskottet samt i förvaltningsdomstol.
Inom Socialförvaltningen Sydväst är all myndighetsutövning för vuxna beläget i samma hus vilket gynnar den interna samverkan inom avdelningen. Våra lokaler ligger ett stenkast från Frölunda Torg med goda kommunikationer och tillgång till lunchrestauranger. Vi värnar om din arbetsmiljö och erbjuder personalstöd, friskvårdsbidrag, cykelbidrag och flextid - för att du ska ha en hållbar och trivsam arbetssituation. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen. Du ska ha lång och gedigen erfarenhet inom ekonomiskt bistånd. Du har god kunskap om lagstiftning och rättspraxis inom området och är trygg i din yrkesroll. Erfarenhet av arbetsledande position är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med individer som lever med fysisk eller psykisk ohälsa samt erfarenhet av att hantera ärenden som rör misstänkta bidragsbrott eller felaktiga utbetalningar.
Som 1:e socialsekreterare har du god kunskap om den lagstiftning som styr socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd och förmåga att omsätta regelverket i det dagliga arbetet. Du kommunicerar tydligt och professionellt och använder dialog som ett naturligt verktyg i ditt ledarskap. Rollen ställer krav på att du uttrycker dig väl i både tal och skrift.
Du är en trygg och stabil person som i pressade situationer kan göra välgrundade bedömningar och fatta beslut. Med ett strukturerat arbetssätt skapar du tydlighet i uppdrag och prioriteringar och ser till att arbetet drivs framåt.
I uppdraget tar du tillvara medarbetares erfarenheter och bidrar till en kultur av lärande och utveckling, samtidigt som du fungerar som en tydlig länk mellan handläggare och enhetschef. Du har god analytisk förmåga, ser både detaljer och helhet och gör välgrundade bedömningar utifrån olika perspektiv.
Samverkan är centralt och du arbetar samarbetsinriktat genom att lyssna, visa respekt för andras perspektiv och aktivt bidra till gemensamma resultat. I mötet med andra utgår du från allas lika värde och visar hänsyn och omtanke.
Du bidrar till verksamhetens utveckling genom att ta initiativ till förbättringar och reflektera över hur arbetssätt kan utvecklas.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte att be om personligt brev. Du kommer i stället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
