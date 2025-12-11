1:e socialsekreterare Biståndsenheten inom vård och omsorg
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Inom individ och familjeomsorgen ingår öppenvård och myndighetsutövning för barn, ungdomar, vuxna och äldre personer och socialtjänsten är indelad i olika enheter/ansvarsområden. Biståndsenheten består i dag av åtta socialsekreterare som arbetar med att möta människor som är i behov av stöd och där både seniorer men även med yngre personer ingår. Vi utreder, vägleder och tar beslut om stöd utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt.
Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsplats med många skratt och professionella medarbetare i olika åldrar. Kommunhuset ligger centralt i Stenungsund med närhet till tåg- och busstation för pendlare, tillgång till parkering för bilburna, stort utbud av shopping och lunchrestauranger och precis utanför kontorsfönstret finns möjlighet att ta ett dopp i havet! Stenungsunds kommun erbjuder flera förmåner som exempel årsarbetstid; friskvårdsbidrag och semesterväxling.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare har du det övergripande dagliga ansvaret för handläggning av ärenden enligt Sol. Du är operativ ledare för socialsekreterarna och leder och fördelar arbetet på enheten. Du arbetar nära enhetschef och bidrar i utvecklingen av enheten och i utvecklingsarbetet ingår att samverka med interna och externa aktörer. I din roll kommer du att möta en spännande framtid med förändringar i nya SoL som påverka myndighetsutövningen.
Du kommer att introducera nya socialsekreterare, genomföra statistikuppföljningar och medverka i implementeringen av nya arbetsmetoder. Vidare kommer du att granska handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. En viktig del av uppdraget är att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö i den grupp du ansvarar för.
Du kommer samverka med övriga 1:e socialsekreterare inom Individ och familjeomsorgen IFO och du är arbetsgivarrepresentant. Du kommer erbjudas extern handledning tillsammans med övriga förste socialsekreterare inom IFO/ Sektor socialtjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flera års yrkeserfarenhet, inom myndighetsutövning med inriktning mot äldre. Meriterande är erfarenhet av IBIC, SAMSA och kunskap om LSS. Även erfarenhet av en arbetsledande roll är meriterande. Du har god kunskap i svenska och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter, du genomför dina arbetsuppgifter professionellt och följer upp resultatet. Du behöver ha god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer både i förhållande till dem vi möter och i förhållande till arbetsgruppen och andra samverkanspartners. För att kunna hantera de olika situationer som kan uppstå i arbetet behöver du också vara flexibel, lösningsfokuserad och tycka om att samarbeta över verksamhetsgränserna med klientens behov i fokus. Du är trygg som person och lyhörd för arbetsgruppens behov av stöd och utveckling.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Det är även viktigt att du kan stå kvar i beslut som fattas och är trygg i att sätta gränser för att följa de rutiner som finns och beslut som fattats och agerar professionellt i din yrkesroll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval kommer ske löpande. Intervjuer kommer ske löpande och tillsättning av tjänst kan ske under rekryteringsperioden.
